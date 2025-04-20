TOYOTA「新款暴力鴨再升級」！日規GR YARIS強化版完全解析

圖文／鏡週刊

身為一台從拉力賽場走下來的性能鋼砲，GR YARIS 並不只是為了讓人「玩得開心」而存在，而是活生生從WRC等級競技場中吸收經驗再進化的真實案例。這回，Toyota GAZOO Racing 以「不為而為」的態度，對這台原本就備受矚目的小鋼砲進行系統性強化，從底盤到變速箱、從安全系統到空力效能，全方位更新，讓GR YARIS的競爭力再次拉高。新車已於日本市場開放預訂，報價為日幣460萬円起（約合新台幣94.5萬元起），而高階RZ High Performance車型則為日幣510萬円（約新台幣105萬元）起。

▲搭載的GAZOO Racing Direct Automatic Transmission（簡稱GR-DAT）八速自排變速箱針對激烈操駕的換檔邏輯進行調整，強化排檔撥片的反應速度，並優化全油門加速時的升檔時機。

操控與動力協奏：更細膩的駕馭回饋

這次進化的核心之一，是被重新最佳化的 GR-DAT（GAZOO Racing Direct Automatic Transmission）八速自排系統。原本為因應一般駕駛者設計的換檔邏輯，這回經由賽道反饋調校為更貼近「實戰駕駛」需求。全油門狀態下的升檔時機延後，讓扭力峰值能完全釋放後再進檔，加速感更線性且飽滿。再搭配高效率液力變矩器與快速換檔離合器設定，讓每一檔位都像量身訂製，為熱血駕駛提供綿密推進感。

底盤方面則更是工程上的進階體現。Toyota 針對懸吊接點與底盤固定部位導入特殊強化螺栓，這不只是拉高剛性數據，更是提升「整體性回饋」的關鍵所在——也就是讓車體每個細節都更聽駕駛者的話。新版本還依照不同車型等級，為電子輔助轉向系統（EPS）分別調校線性曲線，讓入彎指向更精準，回饋手感更明確。

▲「Aero Performance Package 空力性能套件」預計將於2025年秋季正式上架。

技術與空力下放：從耐久賽複製到街道

真正讓GR YARIS進化的關鍵，不只是動力和轉向，而是即將在2025年秋季登場的「Aero Performance Package 空力性能套件」。這套由六項空力與散熱強化部品構成的選配組合，將僅開放給RZ High Performance與RC等級車型選購，價格尚未公開，但預估將突破日幣50萬円以上（約新台幣10萬元）。套件內容包括：

1.鋁製導風引擎蓋：取代碳纖版本、具備高流量引擎熱排功能，採用與GRMN YARIS相同設計，能加速高溫空氣排出並提升渦輪運作穩定性。2.加大前下擾流：降低前軸浮力、優化前輪抓地感，具備導流切面與導氣孔設計，讓進彎穩定性與高速過彎信心大增。3.葉子板散氣孔：改善煞車熱積效應與輪拱氣壓阻力，入彎時轉向力矩更集中。4.燃料箱下方導流護板：以賽車油箱底板為靈感，採平整化設計，有效提升車底氣流流速與穩定性。5.可調式大型尾翼：具備手動可變角度設計，能依照高速域特性或賽道配置進行下壓力調整，減少車尾蛇行。6.後保桿導風孔：靈感源自於賽道事故分析，解決「降落傘效應」，有效降低尾部氣流阻力、提升尾速。

這些升級並非單純美觀裝飾，而是技術與比賽經驗的具象轉化，將WRC與Super Taikyu中的真實需求，變成市售車上的可用工具。

更全面的守護與自由：性能與日常的完美平衡

在安全配置上，Toyota Safety Sense 現已全車系標配，不論入門或高階車型皆享有PCS預警防撞、LTA車道輔助、ACC全速域巡航等科技支援，大幅提升日常駕駛時的安全與便利。而針對自排車型重新設計的腳靠區域，也進一步強化駕駛長途穩定性與腳部支撐性。

從導入節奏來看，台灣市場或有望在 2025年第四季或2026年初看見這款進化型GR YARIS的身影。若如預期以RZ與RZ High Performance為主力販售級距，搭配GR-DAT與Safety Sense作為標準配備，將會是繼承GR品牌精神、同時更符合台灣用車環境的重要關鍵。而關於更多人關注的 GRMN是否會回歸？雖然原廠尚未明示，但這回空力套件大量移植GRMN部件，頗有「分批釋出」的策略意味。未來若GR YARIS仍持續參與WRC與拉力場域，不排除會再度推出限定高性能版本，甚至結合更輕量化材料與高出力引擎構成真正的「最終進化型」。若有機會導入台灣，預料將採限量認購或專屬配額制販售，延續先前GRMN引進策略。

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