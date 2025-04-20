瑪莎拉蒂超限量超跑「亞洲第1輛在台灣」！MCXtrema全球僅62輛

圖文／鏡週刊

這不是單純的交車新聞，更不是一場鋪張儀式，而是義式性能精神與極限工藝的交會。Maserati 全球限量62輛的MCXtrema，正式由台灣買家搶先擁有亞洲首部。在義大利Modena原廠的賽道上，Maserati 用最完整的規格、最高的禮遇，為來自台灣的收藏家啟動這台賽道猛獸，象徵對台灣市場的重視，也是品牌對台灣車主身分與眼光的最高肯定。

義式性能，獻給懂門道的台灣買家

這位來自台灣的車主，不是「剛好買到了」這台MCXtrema，而是親自參與整個訂製流程，從主題概念、配色選定、內裝配置，一路走到義大利總部完成交付。在原廠特別規劃的「MCXperience」服務下，這位台灣收藏家獲得堪比F1等級的尊榮接待：從Maserati設計中心開箱這台專屬客製的「速度猛獸」，換上專屬賽車服、接受專業教練指導，最後在Maserati Corse原廠賽道駕駛屬於自己的夢想之車。這一切，不是品牌提供給所有市場的基本服務，而是專為台灣車主量身打造的最高規格體驗。

從性能數據，看見極限造車工藝

MCXtrema 不是改裝版，也不是公路版的變種，它是Maserati為純粹賽道而生的機械野獸。採用與MC20相同的碳纖維單體結構車身，重量壓到僅約1,300公斤，搭配原廠自主研發的Nettuno 3.0L V6雙渦輪增壓引擎，爆發出740匹馬力與730Nm峰值扭力。推重比僅1.8kg/hp，是實打實的賽車級標準。懸吊系統、煞車系統乃至空氣力學設計，全都是以極端賽道使用為出發點，毫不妥協。

亞洲首部MCXtrema選擇落腳台灣，展現出 Maserati 對這片土地車迷文化與收藏實力的高度認同。也說明台灣車主在全球高端性能車市場中，早已是不能忽視的一股力量。

從外觀到車艙，都是量身訂製的宣言

這部亞洲首台MCXtrema選用了極具侵略感的「消光黑＋螢光黃」配色主題，名為「Speed Beast」。前葉子板刻有義大利三色旗條，向品牌血統致敬；尾翼上則以大面積「MCXtrema」標誌與垂直尾鰭彰顯其賽道身份。輪圈為單孔式鍛造設計，搭配螢光黃煞車卡鉗與外圈飾條，將整體戰鬥氛圍推向極致。

車內則維持一貫以駕馭為中心的設計語言。方向盤結合碳纖維與鋁合金材質，內建5吋控制螢幕與一體式按鍵操作區。車主更特別選配副駕駛座椅，雙座均採用Alcantara材質，延續車外配色，整體視覺一致、戰鬥感十足。

「1 of 62」不只是數字，而是台灣的驕傲

透過「MCXlusiva」專案，Maserati讓每一位MCXtrema車主都能擁有獨一無二的設計語言。不只是車色、輪圈、座椅材質能夠自訂，甚至連方向盤握把顏色、專屬銘牌內容、賽道服細節也都能依據車主需求打造。台灣這輛「1 of 62」的MCXtrema，也是在這種高度客製化之下誕生的性能藝術品。

這台MCXtrema或許不會出現在馬路上，也不會停在豪宅門口。它只會出現在需要勇氣與技術的地方——賽道。而它也象徵著：台灣買家在全球性能車舞台上，絕對不只是觀眾，而是站上前線、能與世界一流車主平起平坐的參與者。

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