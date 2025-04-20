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瑪莎拉蒂超限量超跑「亞洲第1輛在台灣」！MCXtrema全球僅62輛

全球限量 62 台的賽道專屬性能海神 MCXtrema，在北美蒙特雷汽車週（ Monterey Car Week ）迎來首輛交付後，在 2025 年 3 月正式迎來亞洲首台

圖文／鏡週刊

這不是單純的交車新聞，更不是一場鋪張儀式，而是義式性能精神與極限工藝的交會。Maserati 全球限量62輛的MCXtrema，正式由台灣買家搶先擁有亞洲首部。在義大利Modena原廠的賽道上，Maserati 用最完整的規格、最高的禮遇，為來自台灣的收藏家啟動這台賽道猛獸，象徵對台灣市場的重視，也是品牌對台灣車主身分與眼光的最高肯定。

特別選在 Maserati 總部所在地義大利蒙地拿（Modena）進行交付，完美呼應 MCXtrema「 The Beast of Modena 」的純正義式血統

三叉戟品牌史上最強悍的賽道專屬性能傑作，以 MC20 為基礎開發，搭載由 Maserati 自主研發並生產的「 Nettuno 海王星」3.0L V6 雙渦輪增壓引擎

運用 Maserati 動態模擬器調校引擎的極限輸出，擁有 740 匹最大馬力與 730 Nm 峰值扭力，展現其性能巔峰

採用 MC20 的輕量化碳纖維單體結構，創造約 1.8 kg CV 的馬力重量比，全車淨重僅約 1,300 kg，搭配雙 A 臂懸吊幾何結構可調式阻尼器、彈簧與防傾桿，確保最佳賽道穩定性

義式性能，獻給懂門道的台灣買家

這位來自台灣的車主，不是「剛好買到了」這台MCXtrema，而是親自參與整個訂製流程，從主題概念、配色選定、內裝配置，一路走到義大利總部完成交付。在原廠特別規劃的「MCXperience」服務下，這位台灣收藏家獲得堪比F1等級的尊榮接待：從Maserati設計中心開箱這台專屬客製的「速度猛獸」，換上專屬賽車服、接受專業教練指導，最後在Maserati Corse原廠賽道駕駛屬於自己的夢想之車。這一切，不是品牌提供給所有市場的基本服務，而是專為台灣車主量身打造的最高規格體驗。

與 Maserati 設計中心（Centro Stile）攜手打造。以 Fuoriserie 客製化部門精心規劃的「速度猛獸」（ Speed Beast ）主題作為全車基礎

兩側後照鏡與門板側邊則綴以義大利國旗三色線條，彰顯純正義式血統

車輛塗裝以消光黑（ Matte Black ）搭配螢光黃（ Acid Yellow ）線條

不容忽視的後導流尾翼則融合垂直尾鰭，以螢光黃「 MCXtrema 」標誌突顯其賽道專屬身份，兼具美學與極致的空氣力學效能

從性能數據，看見極限造車工藝

MCXtrema 不是改裝版，也不是公路版的變種，它是Maserati為純粹賽道而生的機械野獸。採用與MC20相同的碳纖維單體結構車身，重量壓到僅約1,300公斤，搭配原廠自主研發的Nettuno 3.0L V6雙渦輪增壓引擎，爆發出740匹馬力與730Nm峰值扭力。推重比僅1.8kg/hp，是實打實的賽車級標準。懸吊系統、煞車系統乃至空氣力學設計，全都是以極端賽道使用為出發點，毫不妥協。

亞洲首部MCXtrema選擇落腳台灣，展現出 Maserati 對這片土地車迷文化與收藏實力的高度認同。也說明台灣車主在全球高端性能車市場中，早已是不能忽視的一股力量。

Maserati 標誌性的「 Birdcage 」概念，搭載賽車專屬桶椅與 6 點式安全帶，方向盤以碳纖維與鋁合金打造，配備 5 吋中央控制螢幕、按鍵操控區與符合人體工學的握把

本車更特別選配副駕駛座椅，雙座椅採用 Alcantara 材質，延續車身黑黃配色

從外觀到車艙，都是量身訂製的宣言

這部亞洲首台MCXtrema選用了極具侵略感的「消光黑＋螢光黃」配色主題，名為「Speed Beast」。前葉子板刻有義大利三色旗條，向品牌血統致敬；尾翼上則以大面積「MCXtrema」標誌與垂直尾鰭彰顯其賽道身份。輪圈為單孔式鍛造設計，搭配螢光黃煞車卡鉗與外圈飾條，將整體戰鬥氛圍推向極致。

車內則維持一貫以駕馭為中心的設計語言。方向盤結合碳纖維與鋁合金材質，內建5吋控制螢幕與一體式按鍵操作區。車主更特別選配副駕駛座椅，雙座均採用Alcantara材質，延續車外配色，整體視覺一致、戰鬥感十足。

8 吋單孔式鍛造輪圈搭配螢光黃煞車卡鉗，並於輪圈外圍綴以黃色拉線與三叉戟徽飾，極具競技感，完美詮釋 Maserati 賽道基因

MCXlusiva 訂製計劃提供了三種不同的主題選擇，分別是「科技猛獸（ Tech Beast ）」、「賽道猛獸（ Corse ）」，以及「速度猛獸（ Speed Beast ）」

為強調 MCXtrema 62 位車主的非凡身份象徵， Maserati 特別規劃 「 MCXperience 」尊榮服務，提供車主從下訂、選配到交付之後的完整賽道體驗

「1 of 62」不只是數字，而是台灣的驕傲

透過「MCXlusiva」專案，Maserati讓每一位MCXtrema車主都能擁有獨一無二的設計語言。不只是車色、輪圈、座椅材質能夠自訂，甚至連方向盤握把顏色、專屬銘牌內容、賽道服細節也都能依據車主需求打造。台灣這輛「1 of 62」的MCXtrema，也是在這種高度客製化之下誕生的性能藝術品。

這台MCXtrema或許不會出現在馬路上，也不會停在豪宅門口。它只會出現在需要勇氣與技術的地方——賽道。而它也象徵著：台灣買家在全球性能車舞台上，絕對不只是觀眾，而是站上前線、能與世界一流車主平起平坐的參與者。

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關鍵字：Maserati瑪莎拉蒂MCXtrema超跑跑車賽車限量汽車新車台灣交車

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