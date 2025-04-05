ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

【周焦點】進口旅行車入手降20萬　國產3款中型休旅　現代7人座新動力

▲一周焦點

▲第2季剛開始，國產休旅大戰開打；速霸陸WRX旅行車將入門款；現代7人座新動力離上市不遠了！（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

2025年台灣車市進入第2季，競爭激烈的國產休旅市場又有新花樣，福特Kuga、MG HS、Nissan X-Trail不約而同推特仕車，小改款現代Tucson L也開始暖身預熱；速霸陸WRX Wagon旅行車推出便宜20萬的入手款；現代Custin MPV 2.0升渦輪再曝光，離今年上市不遠了！

▲MG HS休旅推出三大升級外觀配備，而且不加價！（圖／翻攝自MG）

▲MG HS推出外觀升級特仕車，售價93.9萬。

MG HS、福特Kuga槓上打價格戰，首先MG HS以原本的1.5升渦輪為基礎（連結），加送3大外觀升級配備，包括強化剎車的碟盤、黑化尾翼、鍍鉻風格側裙等套件，維持原售價93.9萬！

▲Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版。（圖／記者林鼎智攝）

▲Kuga也祭出全新特仕車，售價與MG HS同樣為93.9萬。

福特Kuga新車售價同樣為93.9萬（連結），推出「Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版」，升級超過10萬元價值的「曜影黑化套件」與「Windsor溫莎透氣真皮座椅」，限量優惠價93.9萬不變。同時原Kuga 1.5T Vignale車型再降價2萬，售價來到91.9萬，指定車型再送6萬豪禮、5年原廠保固。

▲台灣Nissan推出CAMA咖啡品牌聯名特仕車！（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan 3款特仕車齊發，最低81.9萬就能入主。

裕隆日產Nissan也推特仕車吸人氣（連結），與CAMA咖啡品牌聯名，X-Trail特仕車開價122.2萬，另還有Kicks、Sentra特仕車新選擇，2款新車售價分別為81.9與85.4萬。

▲台灣原廠針對WRX房車、WRX Wagon旅行車祭出更便宜的入門款！（圖／翻攝自速霸陸）

▲速霸陸WRX祭出新入門款，旅行車入手直接少了20萬。

醞釀已久的速霸陸WRX入門款回來了（連結）！台灣原廠推出WRX High房車、WRX GT-S Wagon旅行車2款新車型，房車售價165.8萬，WRX GT-S Wagon售價168.8萬，2款入門款相較過去高規車型分別降了17萬與20萬，WRX GT-S Wagon旅行車降低入手門檻更有感。

▲新年式Custin祭出2款車型即將開始接單！（圖／翻攝自Hyundai）
▲現代7人座預計今年推2.0升渦輪。

從去年就開始醞釀的現代Hyundai Custin新2.0升渦輪（連結），有望在今年上市推出，2.0升渦輪比起現售的1.5升渦輪，動力性能輸出更直接，滿載7人座更有力！

▲Hyundai Tucson L小改款實車照 。（圖／記者林鼎智攝）

▲小改款Tucson L內外升級有感，預售價102.9萬起。

小改款現代Tucson L要來了（連結）！延續1.6升汽油渦輪及Turbo hybrid渦輪油電雙動力，同時也增添全新車色「隕石灰」，共有5車型，預售價自102.9萬起，預計5月開始交車。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：一周焦點MG福特Nissan現代HyundaiHSKuga速霸陸WRX Wagon

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

推薦閱讀

Nissan、雷諾公布新戰略！調整交叉持股、明年推Twingo雙生電動車

Nissan、雷諾公布新戰略！調整交叉持股、明年推Twingo雙生電動車

【周焦點】進口旅行車入手降20萬　國產3款中型休旅　現代7人座新動力

【周焦點】進口旅行車入手降20萬　國產3款中型休旅　現代7人座新動力

Hyundai「第2代氫氣休旅車」登場！Nexo FCEV充氣5分鐘跑700KM↑

Hyundai「第2代氫氣休旅車」登場！Nexo FCEV充氣5分鐘跑700KM↑

Mazda「全新休旅CX-6e」現身測試對手鎖定特斯拉！預計今年問世

Mazda「全新休旅CX-6e」現身測試對手鎖定特斯拉！預計今年問世

「新MG7、MG5」最低折合新台幣30萬！全新休旅ES5大陸也降價

「新MG7、MG5」最低折合新台幣30萬！全新休旅ES5大陸也降價

「Nissan 7人座MPV」大改款即將登場！現行款8月停售　新車10月接棒

「Nissan 7人座MPV」大改款即將登場！現行款8月停售　新車10月接棒

最新文章

Nissan、雷諾宣布新戰略計畫2025-04-05

【周焦點】國產、進口多款新車上市2025-04-05

Hyundai「第2代氫氣休旅車」登場2025-04-05

Mazda「全新休旅CX-6e」對手鎖定特斯拉2025-04-04

「新MG7、MG5」最低折合新台幣30萬2025-04-04

「Nissan 7人座MPV」大改款即將登場2025-04-04

Volvo高層人事異動2025-04-04

BMW全新越野重機R 12 G／S登場2025-04-04

賓利收藏家再添手工打造限量休旅2025-04-04

Honda「大空間家用MPV」新增成員2025-04-03

熱門文章

Hyundai「第2代氫氣休旅車」登場2025-04-05

【周焦點】國產、進口多款新車上市2025-04-05

TOYOTA子品牌開發新越野休旅2025-04-03

Honda「大空間家用MPV」新增成員2025-04-03

台灣「MG HS休旅」升級配備不加價2025-04-02

Nissan、雷諾宣布新戰略計畫2025-04-05

現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市2025-04-02

雪鐵龍「布丁狗長軸版」4／7登台2025-03-27

「國產3款新休旅」今年攻佔百萬內地盤2025-03-28

台灣新一代「BMW 2系列4門轎跑」5月見2025-04-02

相關新聞

Hyundai「第2代氫氣休旅車」登場！Nexo FCEV充氣5分鐘跑700KM↑

Hyundai「第2代氫氣休旅車」登場！Nexo FCEV充氣5分鐘跑700KM↑

「新MG7、MG5」最低折合新台幣30萬！全新休旅ES5大陸也降價

「新MG7、MG5」最低折合新台幣30萬！全新休旅ES5大陸也降價

Hyundai「小改款IONIQ 6／N Line」亮相！外型更帥、座艙質感升級

Hyundai「小改款IONIQ 6／N Line」亮相！外型更帥、座艙質感升級

雷諾宣布「收購Nissan印度公司」！2026歐洲推換標雙生車

雷諾宣布「收購Nissan印度公司」！2026歐洲推換標雙生車

實車直擊／福特Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版　黑白鮮明質感加分

實車直擊／福特Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版　黑白鮮明質感加分

讀者迴響

熱門文章

Hyundai「第2代氫氣休旅車」登場！Nexo FCEV充氣5分鐘跑700KM↑

Hyundai「第2代氫氣休旅車」登場！Nexo FCEV充氣5分鐘跑700KM↑

【周焦點】進口旅行車入手降20萬　國產3款中型休旅　現代7人座新動力

【周焦點】進口旅行車入手降20萬　國產3款中型休旅　現代7人座新動力

TOYOTA子品牌「經典越野休旅」將復活！對手鎖定Jimny、明年亮相

TOYOTA子品牌「經典越野休旅」將復活！對手鎖定Jimny、明年亮相

Honda「大空間家用MPV」新增成員！雙動力、內裝升級更舒適

Honda「大空間家用MPV」新增成員！雙動力、內裝升級更舒適

93.9萬！台灣「MG HS休旅」升級配備不加價　外觀更帥更好看

93.9萬！台灣「MG HS休旅」升級配備不加價　外觀更帥更好看

Nissan、雷諾公布新戰略！調整交叉持股、明年推Twingo雙生電動車

Nissan、雷諾公布新戰略！調整交叉持股、明年推Twingo雙生電動車

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

133.9萬起！雪鐵龍「布丁狗長軸版」4／7登台　法系MPV佈局更完整

133.9萬起！雪鐵龍「布丁狗長軸版」4／7登台　法系MPV佈局更完整

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366