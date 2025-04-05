【周焦點】進口旅行車入手降20萬　國產3款中型休旅　現代7人座新動力

▲第2季剛開始，國產休旅大戰開打；速霸陸WRX旅行車將入門款；現代7人座新動力離上市不遠了！（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

2025年台灣車市進入第2季，競爭激烈的國產休旅市場又有新花樣，福特Kuga、MG HS、Nissan X-Trail不約而同推特仕車，小改款現代Tucson L也開始暖身預熱；速霸陸WRX Wagon旅行車推出便宜20萬的入手款；現代Custin MPV 2.0升渦輪再曝光，離今年上市不遠了！

▲MG HS推出外觀升級特仕車，售價93.9萬。

MG HS、福特Kuga槓上打價格戰，首先MG HS以原本的1.5升渦輪為基礎（連結），加送3大外觀升級配備，包括強化剎車的碟盤、黑化尾翼、鍍鉻風格側裙等套件，維持原售價93.9萬！

▲Kuga也祭出全新特仕車，售價與MG HS同樣為93.9萬。

福特Kuga新車售價同樣為93.9萬（連結），推出「Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版」，升級超過10萬元價值的「曜影黑化套件」與「Windsor溫莎透氣真皮座椅」，限量優惠價93.9萬不變。同時原Kuga 1.5T Vignale車型再降價2萬，售價來到91.9萬，指定車型再送6萬豪禮、5年原廠保固。

▲Nissan 3款特仕車齊發，最低81.9萬就能入主。

裕隆日產Nissan也推特仕車吸人氣（連結），與CAMA咖啡品牌聯名，X-Trail特仕車開價122.2萬，另還有Kicks、Sentra特仕車新選擇，2款新車售價分別為81.9與85.4萬。

▲速霸陸WRX祭出新入門款，旅行車入手直接少了20萬。

醞釀已久的速霸陸WRX入門款回來了（連結）！台灣原廠推出WRX High房車、WRX GT-S Wagon旅行車2款新車型，房車售價165.8萬，WRX GT-S Wagon售價168.8萬，2款入門款相較過去高規車型分別降了17萬與20萬，WRX GT-S Wagon旅行車降低入手門檻更有感。



▲現代7人座預計今年推2.0升渦輪。

從去年就開始醞釀的現代Hyundai Custin新2.0升渦輪（連結），有望在今年上市推出，2.0升渦輪比起現售的1.5升渦輪，動力性能輸出更直接，滿載7人座更有力！

▲小改款Tucson L內外升級有感，預售價102.9萬起。

小改款現代Tucson L要來了（連結）！延續1.6升汽油渦輪及Turbo hybrid渦輪油電雙動力，同時也增添全新車色「隕石灰」，共有5車型，預售價自102.9萬起，預計5月開始交車。