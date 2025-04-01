漲關稅美國汽車恐變貴「川普根本不在乎」！外媒：陸車廠成最大贏家

▲美國總統川普日前宣布，所有進口汽車加徵25%關稅，預計4月2日上路。（圖／X@realDonaldTrump）

圖文／CTWANT

美國總統川普日前宣布，所有進口汽車加徵25%關稅，預計4月2日上路。而川普接受媒體訪問時表示，他根本不在乎汽車製造商是否因為新的關稅而提高價格。外媒文章指出，美國的關稅恐使西方汽車製造商進一步落後中國。

川普26日宣布針對非美國製造的進口汽車、輕型卡車加徵25%關稅。根據白宮發布清單顯示，汽車關稅鎖定進口轎車、休旅車等各類車型及輕型卡車；也涵蓋關鍵汽車零件，包括引擎、變速器、電子零件等。

根據《華爾街日報》報導，當被問及川普是否告訴汽車行業執行長們不要漲價時，他表示：「不，我從來沒有這麼說過。我根本不在乎他們漲價，因為人們會開始購買美國製造的汽車。」

川普認為，汽車關稅收入可能在二年內達到6000億美元至1兆美元，這項收入可促成減稅，同時減少政府負債，甚至創造許多建築業和汽車產業工作機會。

然而，英國《金融時報》文章指出，隨著全球汽車產業走向電動化，美國與其盟友已大幅落後中國。關稅恐使西方汽車製造商進一步落後於比亞迪及其中國同業，關稅推高美國汽車售價，大陸汽車製造商卻推出更實惠的產品吸引消費者。

延伸閱讀

▸ 妻與男閨蜜泡溫泉辯「把他當姐妹」 網見1反應不單純：很怪

▸ 爸想接奶奶同住照顧 媽堅決反對嗆離婚！「1關鍵」一票全搖頭：很自私

▸ 原始連結