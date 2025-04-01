ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

漲關稅美國汽車恐變貴「川普根本不在乎」！外媒：陸車廠成最大贏家

美國總統川普日前宣布，所有進口汽車加徵25%關稅，預計4月2日上路。（圖／X@realDonaldTrump）

▲美國總統川普日前宣布，所有進口汽車加徵25%關稅，預計4月2日上路。（圖／X@realDonaldTrump）

圖文／CTWANT

美國總統川普日前宣布，所有進口汽車加徵25%關稅，預計4月2日上路。而川普接受媒體訪問時表示，他根本不在乎汽車製造商是否因為新的關稅而提高價格。外媒文章指出，美國的關稅恐使西方汽車製造商進一步落後中國。

川普26日宣布針對非美國製造的進口汽車、輕型卡車加徵25%關稅。根據白宮發布清單顯示，汽車關稅鎖定進口轎車、休旅車等各類車型及輕型卡車；也涵蓋關鍵汽車零件，包括引擎、變速器、電子零件等。

根據《華爾街日報》報導，當被問及川普是否告訴汽車行業執行長們不要漲價時，他表示：「不，我從來沒有這麼說過。我根本不在乎他們漲價，因為人們會開始購買美國製造的汽車。」

川普認為，汽車關稅收入可能在二年內達到6000億美元至1兆美元，這項收入可促成減稅，同時減少政府負債，甚至創造許多建築業和汽車產業工作機會。

然而，英國《金融時報》文章指出，隨著全球汽車產業走向電動化，美國與其盟友已大幅落後中國。關稅恐使西方汽車製造商進一步落後於比亞迪及其中國同業，關稅推高美國汽車售價，大陸汽車製造商卻推出更實惠的產品吸引消費者。

延伸閱讀
妻與男閨蜜泡溫泉辯「把他當姐妹」　網見1反應不單純：很怪
爸想接奶奶同住照顧　媽堅決反對嗆離婚！「1關鍵」一票全搖頭：很自私
原始連結

關鍵字：美國汽車關稅新車25%川普

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

GET戴佩妮同款「遞麥名場面」 梁靜茹遇粉絲走音狂憋笑

推薦閱讀

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

公認最強白牌性能機車！光陽RTS R 165開創新世代　陳傑憲也超愛它

公認最強白牌性能機車！光陽RTS R 165開創新世代　陳傑憲也超愛它

鴻海電動車「即將正式出海」！劉揚偉：2個月內與日本客戶簽約

鴻海電動車「即將正式出海」！劉揚偉：2個月內與日本客戶簽約

368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器

368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

最新文章

台灣現代小改款Tucson L預售2025-04-01

「LEXUS IS轎跑」今年再推3度小改款2025-04-01

Mazda「全新休旅EZ-60」首度公開2025-04-01

漲關稅美汽車恐變貴川普根本不在乎2025-04-01

台灣本田小改款Civic 4／15發表2025-03-31

Hyundai Inster日本接單破300張2025-03-31

現代推出Pleos軟體品牌2025-03-31

Nissan新一代Sentra改款亮點曝2025-03-31

福斯Golf「8.5代小改款」確定4月上市2025-03-31

福斯全新「7人座休旅」空間更勝Tiguan2025-03-31

熱門文章

漲關稅美汽車恐變貴川普根本不在乎2025-04-01

Nissan新一代Sentra改款亮點曝2025-03-31

Mazda「全新休旅EZ-60」首度公開2025-04-01

比亞迪推首款大陸自研水平對臥引擎2025-03-30

Hyundai Inster日本接單破300張2025-03-31

HONDA人「ZR-V進軍東南亞」台灣今年見2025-03-31

台灣本田小改款Civic 4／15發表2025-03-31

台灣現代小改款Tucson L預售2025-04-01

「LEXUS IS轎跑」今年再推3度小改款2025-04-01

Infiniti「QX65休旅、改款QX60」今年見2025-03-31

相關新聞

整理包／川普「解放日」關稅計畫倒數！可能措施、對台影響一次看

整理包／川普「解放日」關稅計畫倒數！可能措施、對台影響一次看

國際火線／無情刀與自走砲：川普任人唯親嘗惡果？

國際火線／無情刀與自走砲：川普任人唯親嘗惡果？

誤加記者洩密釀禍　瓦爾茲傳惹怒川普「政途陷危」

誤加記者洩密釀禍　瓦爾茲傳惹怒川普「政途陷危」

美銀行副董身亡！開小飛機「撞民宅」墜毀　大火畫面曝

美銀行副董身亡！開小飛機「撞民宅」墜毀　大火畫面曝

台灣本田「小改款油電喜美」4／15發表！小修面容、售價成關鍵

台灣本田「小改款油電喜美」4／15發表！小修面容、售價成關鍵

讀者迴響

熱門文章

漲關稅美國汽車恐變貴「川普根本不在乎」！外媒：陸車廠成最大贏家

漲關稅美國汽車恐變貴「川普根本不在乎」！外媒：陸車廠成最大贏家

Nissan新一代Sentra改款亮點曝！升級雙12.3吋大螢幕、動力更豐富

Nissan新一代Sentra改款亮點曝！升級雙12.3吋大螢幕、動力更豐富

Mazda「全新休旅EZ-60」首度公開！尺碼空間更勝CX-5今年發表

Mazda「全新休旅EZ-60」首度公開！尺碼空間更勝CX-5今年發表

比亞迪推出「首款大陸自研水平對臥引擎」！可驅動車輛也能發電

比亞迪推出「首款大陸自研水平對臥引擎」！可驅動車輛也能發電

Hyundai Inster日本開賣！接單破300張、最受歡迎的竟不是白色

Hyundai Inster日本開賣！接單破300張、最受歡迎的竟不是白色

HONDA人氣休旅「ZR-V進軍東南亞」台灣今年見！備戰TOYOTA神車

HONDA人氣休旅「ZR-V進軍東南亞」台灣今年見！備戰TOYOTA神車

台灣本田「小改款油電喜美」4／15發表！小修面容、售價成關鍵

台灣本田「小改款油電喜美」4／15發表！小修面容、售價成關鍵

預售102.9萬起！Hyundai「小改款Tucson L」開賣　雙動力再添新色

預售102.9萬起！Hyundai「小改款Tucson L」開賣　雙動力再添新色

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366