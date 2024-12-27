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Gogoro聖誕節會唱歌「車主勸這類人別買」！如何關閉客服給正解

Gogoro雖近期遇上高層陸續出走，不過仍是國內銷量表現最好的電動機車。（圖／報系資料照）

▲Gogoro雖近期遇上高層陸續出走，不過仍是國內銷量表現最好的電動機車。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

Gogoro是台灣電動機車市占最高的車款，而今年因應聖誕節的到來，Gogoro 會唱起聖誕快樂歌曲，為車主帶來小驚喜，不過卻也引起不少「i人」尷尬癌發作，讓網友直呼「i人別買！」

24 日起，不少Gogoro車主分享，在啟動或停車時，車子就會播放聖誕音樂，非常有過節氣氛。不過由於車輛發出的音樂聲相當引人注意，在啟動、停車時就會開始唱歌，雖然有網友分享「超級可愛，心情都變好了」，但也困擾許多「i人」，認為車輛在路邊唱歌「很尷尬」。

對此，有網友透露只會「唱5次」，所以忍一下就過了；不過若想關閉Gogoro聖誕鈴聲或其他音效，客服指出，可進入Gogoro App ＞ 點擊「iQ」＞ 選擇「個人設定」＞ 將「啟用靜音模式」打勾後，把開始與結束設定為相同時間車輛就會全日靜音。

而除了「聖誕唱歌」功能以外，Gogoro在明（2025）年1月1日會推出「年度回顧」，Gogoro 將統計用戶今年的騎乘數據，包含移動距離、駕駛習慣與換電地點，製作2024專屬故事。

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關鍵字：Gogoro電動機車聖誕節耶誕節唱歌新車生日關閉取消

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