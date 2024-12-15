最高領3800！考機車駕照上駕訓班「補助2025年續辦」還能學觀念技巧

圖文／7Car 小七車觀點

交通部自 2019 年積極推動「機車駕訓」補助計畫，凡經完整「機車駕訓」課程後取得駕照者，每人可獲得 1,300 元補助，此計畫在 2024 年仍持續實施，迄今已累積超過 4.2 萬人報名，反應相當熱烈。交通部公路局近日對外表示，駕訓補助將在 2025 年接續辦理，有意願參加的民眾都可以就近參訓。

▲交通部公路局近日對外表示，駕訓補助將在 2025 年接續辦理，有意願參加的民眾都可以就近參訓。

交通部公路局說明，2023 年起實施的「駕訓2.0 (考取駕照後安全駕駛訓練)」補助計畫，由專業的駕訓班教練帶領學員實際上路訓練，課程內容涵蓋機車常見事故原因，如變換車道、安全車距、內輪差、停讓行人以及無號誌路口等重要項目，每人額外再補助 1,200 元。

據了解，公路局計畫推出全新的宣導影片，希望能藉由生動有趣的內容，持續宣導「騎車上駕訓 安全不靠運」的重要性。因此公路局還計畫將於明年推出「駕訓3.0」計畫，，希望能讓更多民眾了解機車駕訓補助計畫，也希望民眾能透過完整的駕訓課程，學習到正確的交通觀念及騎乘技巧。該計畫將為學員提供 2,500 元的補助，預計將會有 2,000 個名額。因此明年順利考取機車駕照的新手，總計可獲得最多 3,800元補助金。

交通部部長陳世凱表示，「希望所有考照者都能參加機車駕訓班，若有預算不足問題，交通部將支持公路局予以補助。根據統計，參加機車駕訓班及道路安全訓練的新手，違規風險可降低 59%，事故風險降低 36%。交通部將持續透過多元管道推廣這項計畫。」