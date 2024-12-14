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機車進待轉區「到底該打什麼燈」？交通部解答：有亮這個燈就好

機車進入待轉區時到底該不該打方向燈，是不少用路人熱議的話題。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

台灣許多民眾以機車代步，而機車「兩段式左轉」是不少用路人熱議的話題。曾有網友發文抱怨，要待轉時，不管是打右轉燈還是不打方向燈都可以，「就是不要打左轉燈」，貼文掀起熱議。究竟機車待轉到底需不需要打方向燈？該打右轉還是左轉燈？對此，交通部就曾說過，「機車進入待轉區時只需減速並顯示煞車燈即可，無需打方向燈。」

有網友先前在Dcard上發文，「待轉時打右轉燈或不打燈隨你，但不要給我打左轉燈…打左轉燈是變換換車道或靠左超車，待轉不要給我打左轉燈。」抱怨路上亂象。貼文發出後，不少網友激烈討論，「明明待轉的規定就是可以不打燈，或是真要打燈應該是打右轉燈，一堆人自創打左轉燈耶」「右轉燈也不對欸，直行車為什麼要打右轉燈呢」「打右轉去待轉我也是很困擾…。」

對此，法律扶助基金會就在臉書粉專發文，機車進入待轉區時要不要打方向燈？該不會沒打方向燈就要吃違規罰單吧？就有民眾在網路社群平台上分享經驗，有人說考駕照時沒有規定要打方向燈，但也有人以為考駕照時看過沒打方向燈被扣分，其他較多的說法是：「雖然知道不用打燈，但為了提醒後方來車，還是會『防禦性打燈』」，但打方向燈要打左轉燈還是右轉燈又眾說紛紜，有人說靠右進入待轉區當然要打右轉燈，但也有人說「打右轉燈誰知道你是真要右轉還是要停進待轉區，應該是打左轉燈。」

究竟哪個說法正確？事實上，交通部曾表示：「機車進入待轉區時只需減速並顯示煞車燈即可，無需打方向燈。」根據《道路交通安全規則》第 91、94 條，煞車燈作為減速訊號是合理指示，至於打方向燈則無強制規定。此外，在目前的機車路考中，進入待轉區關卡也「不需要打方向燈」，只有變換車道、左右轉彎時才需要使用方向燈。

法律扶助基金會指出，機車進入待轉區時未打方向燈不會被處罰，但要減速顯示煞車燈讓後方來車知道你準備進入待轉區，也提醒機車騎士們務必注意任何車前狀況，小心慢行，以免碰撞發生交通事故，安全第一。


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關鍵字：機車摩托車待轉方向燈煞車燈交通部答案

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