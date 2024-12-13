機車改管未登記「2025起最多噴3萬」！！免費檢測變更只到12／31

圖文／鏡週刊

為管控車輛改裝排氣管造成的噪音汙染，環境部聯手交通部從源頭管制，共推機車改裝排氣管認證制度，今年緩衝期結束後，2025年元旦正式上路，提醒車主若使用「非原廠（改裝）排氣管」，務必在本月底完成變更登記，否則交通部最高可罰1,800元，若噪音超標環保局最高可罰3,600元。

環境部呼籲有改裝排氣管的車主，需在12月31日前至「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」申請登錄檢測，環保局將協助民眾免費檢測，合格後將資料上傳至交通部公路監理機關協助變更登記，逾期則需自行負擔費用。

明年起改裝排氣管的車主若未完成變更登記，因路邊攔查或被檢舉噪音，將被依違反《道路交通管理處罰條例》處900～1800元罰鍰；若噪音超標，會被依《噪音管制法》1,800～3,600元罰鍰，並通知限期改善。

若未完成變更登記繼續行駛又遭攔查，將被依《噪音管制法》第8條規定處3,000至30,000元罰鍰，夜間時段違規加重至6,000元起跳。



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