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機車改管未登記「2025起最多噴3萬」！！免費檢測變更只到12／31

明年元旦起，使用「非原廠（改裝）排氣管」的車主，若未完成變更登記，最高面臨5,400元罰鍰。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

為管控車輛改裝排氣管造成的噪音汙染，環境部聯手交通部從源頭管制，共推機車改裝排氣管認證制度，今年緩衝期結束後，2025年元旦正式上路，提醒車主若使用「非原廠（改裝）排氣管」，務必在本月底完成變更登記，否則交通部最高可罰1,800元，若噪音超標環保局最高可罰3,600元。

環境部呼籲有改裝排氣管的車主，需在12月31日前至「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」申請登錄檢測，環保局將協助民眾免費檢測，合格後將資料上傳至交通部公路監理機關協助變更登記，逾期則需自行負擔費用。

明年起改裝排氣管的車主若未完成變更登記，因路邊攔查或被檢舉噪音，將被依違反《道路交通管理處罰條例》處900～1800元罰鍰；若噪音超標，會被依《噪音管制法》1,800～3,600元罰鍰，並通知限期改善。

若未完成變更登記繼續行駛又遭攔查，將被依《噪音管制法》第8條規定處3,000至30,000元罰鍰，夜間時段違規加重至6,000元起跳。


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關鍵字：機車改裝排氣管檢驗登記摩托車改管噪音檢舉舉發罰緩金額超標驗車

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