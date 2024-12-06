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福特「市售最強野馬」12／10公布紐柏林圈速！有望成最速美國車

▲影片來源：Ford

記者林鼎智／綜合報導

福特（Ford）「市售最強野馬」Mustang GTD在紐柏林賽道測試一段時間後，現在原廠也正式公布時間，將在12／10公布紐柏林賽道單圈成績，有望創下最速美國量產車的紀錄。

▲福特Mustang GTD。（圖／翻攝自Ford）

▲福特「市售最強野馬」Mustang GTD將於12／10公布紐柏林賽道單圈成績。（圖／翻攝自Ford，以下同）

福特Mustang GTD在去年5月開賣後就一銷而空，37天就接單破7,500張，在年產量300-700輛下也讓福特暫時停止接單。這款野馬GTD要價也不便宜，售價325,000美元起（折合新台幣約1,053萬）。

▲福特Mustang GTD。（圖／翻攝自Ford）

▲Mustang GTD要價不菲，但去年開賣短短37天就接單破7,500張，年產量約300-700輛。

若Mustang GTD可在7分鐘內完成紐柏林北環賽道，那將可打破Dodge Viper ACR的7分1.30秒紀錄，成為最速量產美國車。另外，還有機會刷掉藍寶堅尼Aventador LP750-4 Superveloce的紀錄（6分59.73秒），甚至還有機會挑戰賓士AMG GT Black Series（6分43.61秒）。

▲福特Mustang GTD。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Mustang GTD。（圖／翻攝自Ford）

▲Mustang GTD搭載5.2升V8機械增壓引擎、8速雙離合變速箱，具有最大馬力815匹／91.8公斤米扭力，全車採50：50車身配重。

為了參與GT3賽事的量產規範而生，Mustang GTD搭載5.2升V8機械增壓引擎、8速雙離合變速箱，具有最大馬力815匹／91.8公斤米扭力，全車也採50：50車身配重、採前雙A臂、後水平懸吊架構，並具有電子阻尼可調系統、碳纖維中央傳動軸、鈦合金排氣管等滿滿好料，是否能刷新美國車在紐柏林賽道的紀錄，就等12／10見真章了。

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