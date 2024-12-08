台灣「3大熱賣國產休旅車」全降價！專家：趁對手沒車可賣搶市占

▲福特六和在10月2日發表Ford Kuga小改款，售價與現行款相比降價6萬至8萬元。（圖／福特六和提供）

圖文／CTWANT

中華車導入並代工生產的「價格破壞者」MG以豐富配備、實惠價格，2年內創下全國5%品牌市占，不過受到國產化自製率新制衝擊，MG目前陷入泥沼。台灣本田、和泰車及福特六和也陸續針對旗下熱門車款推出改款及降價，有專家指出，「受到政經環境不穩影響整體車市，以促銷價格提升買氣以外，也想抓緊競爭對手沒車賣的空窗期。」相繼搶食MG在百萬內休旅車市場上的空缺。

MG休旅雙雄HS、ZS在台上市後，豐富配備及百萬內的價格帶，不僅引起許多關注、討論，同時也席捲大量買氣，不斷搶占同業市占率。看準MG在自製率問題所帶來的市場空缺，各車廠也陸續推出平價車款搶市。

台灣本田率先在9月公布CR-V全新優惠方案，針對入門VTi-S車型推出期間限定的「360全境特仕版」，不僅帶來更大10.1吋多媒體系統與360環景影像輔助，還提供99.9萬元的入手價格，降價幅度達6萬元。

▲台灣本田旗下夯車CR-V也降至百萬元內，以99.9萬元的入手價吸引更多消費者的關注。（圖／台灣本田提供）

和泰車旗下「神車」Corolla Cross在2023年度銷售逾3.7萬輛，3度蟬聯全台銷售冠軍，更在10月初推出Corolla Cross小改款，除了配備升級以外，汽油車價79.9萬元起、油電車價83.9萬元起，降價幅度達6%到9%，入門車款搭配舊換新只要74.9萬元。

不過為什麼每月有超過3,000台銷量的Corolla Cross要降價銷售？有專家告訴CTWANT記者，「受到政經環境不穩影響整體車市，以促銷價格提升買氣以外，也想抓緊競爭對手沒車賣的空窗期。」和泰車總經理蘇純興預估「年販可達4萬輛」。

▲「和泰神車」Corolla Cross持續蟬聯全台銷售冠軍，不過今年推出的小改款仍降價販售。（圖／和泰車提供）

不僅如此，福特六和在24小時後也發表Ford Kuga小改款，並帶來1.5T Vignale、1.5T Active 以及2.0T AWD ST-Line共3車型選擇，採客貨車認證的車型售價為93.9萬元、101.9萬元及113.9萬元，與現行款相比降價6萬至8萬元，且1.5T Vignale、 1.5T Active至年底前購車皆提供2萬元限時優惠折扣。

換句話說，Vignale車款售價最低91.9萬元，與改款前101.9萬元相比一口氣降10萬元，1.5 Acitvie則降價8萬元；依不同車型升級配備分別為15萬元和25萬元，可以看出福特六和搶市的決心。

值得注意的是，從10月掛牌狀況來看，Corolla Cross銷量為3,476輛、月增78.3%；Ford Kuga則賣出638輛、月增137.2%，顯見在配備升級及價格下殺的攻勢下，有效為車款帶來銷量的提升。至於和Kuga同級、價格帶和Corolla Cross相同的MG HS，在眾多準車主期待下，有沒有機會在年底重回市場？中華汽車僅簡單回應，「期望可以，不過還是要等主管機關審核通過才行。」

▲MG一度交出非常亮麗的成績單，傲視同級車。（圖／翻攝自DWF-精緻隔熱紙工作室）

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