「TOYOTA Altis新運動款」泰國開賣！1.8升油電折合新台幣107萬

▲TOYOTA Corolla Altis泰國推出新油電GR運動款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣今年5月上架的新TOYOTA Altis GR Sport，其近來泰國市場也跟進推出，與台灣僅有2.0升自然進氣引擎不同，泰規的Corolla Altis GR Sport搭載1.8升油電，還有讓台灣車迷羨慕的電子手剎車，當地售價折合新台幣107萬！

▲兩地區Altis GR Sport大量採用黑化套件妝點，鋁圈造型、大小略有不同。

泰規新推出的TOYOTA Corolla Altis GR Sport外型與台灣大同小異，售價112.9萬泰铢，折合新台幣約107萬，兩地區的Altis GR Sport均採用帥氣的空力套件妝點，加上蜂巢式水箱護罩、後方黑色小尾翼等，讓新車展現更強的侵略氣勢，值得一提的是，泰規採用17吋黑化鋁圈，氣勢上略輸台灣的18吋。

▲台灣採用2.0升自然進氣，泰規則為1.8升油電。

台灣Altis GR Sport今年5月上架，取消過去的1.8升汽油與油電，換搭動力更好的2.0升自然進氣，搭配CVT變速箱，能繳出170匹馬力，售價為91.5萬；泰規市場的新Altis GR Sport僅有1.8升油電，達122匹綜效馬力，動力配置成為兩地區最大差異。

車內配置也有一點小差異，泰規擁有讓台灣車迷好羨慕的電子手剎車，其他配備大同小異，納入多項GR家族象徵套件，包含刺激視覺的紅色車縫線、GR造型方向盤等，另還有頭枕繡上GR徽飾的跑車化座椅。