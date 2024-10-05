美式怪獸大腳卡車「比賽精采度堪比F1」！馬力破千匹挑戰工程極限

圖文／鏡週刊

提到「怪獸卡車--Monster Truck」，可能腦海中浮現的是那些裝上巨型輪胎的誇張車輛，衝破障礙、飛越天空，這畫面就像電影情節般震撼。然而，這並不是單純的視覺娛樂，而是一個充滿技巧與工程的世界。「Monster Jam」不僅僅是場表演、同時也是嚴肅的比賽。就像F1賽車競技一樣，怪獸卡車的設計與性能也都經過精密調整，只是她們的挑戰項目更加瘋狂，不僅要在賽道上衝刺，還得在各種特技中勝出。

▲歡迎來到Monster Jam的奇異但又迷人的世界，這是全球最大的怪獸卡車競賽。撇開她們卡通化的外觀不談，這些怪獸卡車實際上是工程學上的驚人傑作。

誕生與進化

怪獸卡車的起源可以追溯到1980年代，最初的設計其實很簡單——只是在街車上裝上巨大的輪胎，用來壓爛報廢的車輛，為觀眾提供視覺上的衝擊。然而，隨著時間推移，這項運動漸漸從純粹的娛樂進化為競技項目。到了1980年代末，怪獸卡車的設計發生了革命性的改變，傳統的底盤被管狀框架取代，卡車的速度、靈活性和耐用性都得到了極大提升。現在，每輛怪獸卡車不僅僅是裝上大輪胎的怪物，她們是專為競技設計的機器，每一個部件都經過精密調整，以應對比賽中的極限挑戰。大部分怪獸卡車搭載擁有1,479匹馬力的巨型V8機械增壓船用引擎，僅排氣量就高達8.8公升，使用甲醇作為燃料。這樣強大的動力系統，不僅可以讓卡車以驚人的速度衝刺，還能支持她們完成各種特技表演，比如後空翻和單輪行駛。而在懸吊系統方面，怪獸卡車更是配備了四連桿設計，搭載氮氣避震器，懸吊行程可以達到30吋，這使得她們能夠輕鬆應對巨大的跳躍和衝擊。輪胎方面，這些巨無霸則是由專業公司BKT為她們訂制的，每個輪胎的直徑達到66吋，重量高達292公斤，且極具耐用性。

一場競賽三個挑戰

Monster Jam的比賽形式相當豐富，通常每場比賽有三個挑戰項目，分別是頭對頭賽、雙輪技巧賽和自由式賽。頭對頭賽是一種淘汰賽形式，卡車兩兩對決，看誰能更快完成賽道，這對於車手和卡車的性能都是巨大的考驗。而雙輪技巧賽則更考驗車手的技巧與創意，每位參賽者有20秒的時間，展示如何在卡車的兩個輪子上完成驚人的特技動作。最後的自由式賽是最受觀眾期待的部分，車手們有90秒的時間，幾乎可以不受限制地在整個競技場內進行表演，讓卡車完成後空翻、跳躍、甚至是單輪行駛等高難度動作。這些比賽不僅僅是視覺上的享受，對車手和機械的要求都極高。Monster Jam的車手需要具備超強的駕駛技術和身體素質，能夠在短時間內對卡車做出準確的操作。而怪獸卡車的設計則需要經得起高強度的撞擊與磨損，這使得她們成為工程學上的奇蹟。

從英國到美國：JCB的跨界合作

令人意外的是，這樣一場充滿美式風格的比賽，居然也吸引了來自英國的重工業巨頭JCB參與。JCB是一家專門製造挖土機、拖拉機等重型機械的公司，最近它們與Monster Jam合作，設計出了一款全新的怪獸卡車——Digatron。這台卡車保留了JCB經典的機械元素，甚至在車體前端加入了挖掘機的鏟斗設計，這使得她在眾多參賽卡車中脫穎而出。為了確保Digatron能夠在比賽中運行順利，JCB進行了多次破壞性測試，甚至使用了虛擬現實技術，幫助車手事先檢查車輛的視野與操作細節。最終，這台卡車在德州的Monster Jam比賽中首次亮相，並由車手Tristan England駕駛，奪得了頭對頭賽和雙輪技巧賽的冠軍，這一成果也證明了這次跨界合作的成功。

▲從F1賽車的嚴謹競技精神，到美式摔角般的誇張表演，Monster Jam將這一切融為一體，讓我們看見了「車輛競技」的無限可能。

技巧與娛樂的完美結合

Monster Jam的成功並非偶然，它結合了極限的技術挑戰與娛樂性，為全球數百萬觀眾帶來了一場場震撼的表演。無論是經過精密設計的怪獸卡車，還是技術高超的車手，每一場比賽都是速度與力量的極致展現。對於參與這項競賽的人來說，這不僅僅是一場比賽，還是一個工程學、設計與創意的競技場。從F1賽車的嚴謹競技精神，到美式摔角般的誇張表演，Monster Jam將這一切融為一體，讓我們看見了「車輛競技」的無限可能。



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