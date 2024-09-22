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保時捷引領「渦輪增壓技術革命」！從賽車致勝關鍵進入日常駕馭

圖文／鏡週刊

保時捷，這個名字自誕生以來便與賽車運動緊密相連，而其中最具代表性的技術革命，非渦輪增壓技術莫屬。渦輪增壓技術最早的應用可以追溯至20世紀初，但在1970年代，保時捷將這項技術帶上了巔峰，徹底改變了賽車世界，並最終將其引入日常駕駛。

Turbo 的誕生：一場引擎科技的革命。

引擎開發負責人 Hans Mezger（1929-2020）、Valentin Schäffer 和其他工程師們組成了一個團隊，致力於將渦輪增壓技術應用於 917 賽車的 4.5 升自然進氣引擎上。

渦輪技術：賽車場上的制勝關鍵

1970年代初，賽車運動規則的改變讓保時捷面臨挑戰，特別是在利曼24小時耐力賽中，當時的排量限制讓保時捷引以為豪的4.5升引擎無法參賽。然而，保時捷並沒有因此止步，而是轉向了另一個更具潛力的賽事——加拿大-美國挑戰盃（Can-Am）。這個賽事允許更自由的引擎設計，這讓保時捷找到了施展渦輪增壓技術的空間。渦輪增壓的基本原理其實不複雜，就是利用引擎廢氣來驅動渦輪，再利用渦輪帶動壓縮機，增加空氣進入引擎的量，從而提升燃燒效率，最終實現更強大的動力輸出。在當時，這項技術尚未被廣泛應用於賽車，因此，保時捷的工程師團隊投入了大量時間進行研究，並且取得了驚人的成果。保時捷917搭載了這項技術後，性能大幅提升，尤其在1972年的Can-Am系列賽中一舉奪冠，成為了渦輪技術賽車的典範。

1973 年，進化版的 917/30 搭載 5.4 升風冷式 12 缸引擎，搭配渦輪增壓技術，可輸出高達 1,100 PS（800 kW）的驚人動力。

1974 年利曼 24 小時耐力賽Carrera RSR所搭載的渦輪增壓引擎。

渦輪的挑戰：從遲滯到極致操控

然而，渦輪增壓技術並非沒有挑戰。最早期的渦輪增壓車型面臨的最大問題就是所謂的「渦輪遲滯」。簡單來說，當駕駛者踩下油門時，渦輪並不能立刻提供動力，這導致了動力輸出的延遲，對於賽車手來說，這樣的延遲可能是致命的。在1971年進行的初步測試中，保時捷車手在彎道上因渦輪遲滯現象無法及時操控動力，甚至出現了打滑和失控的情況。為了克服這個問題，保時捷的工程師們研發了旁通閥技術，這是一個能夠在增壓壓力過高時，讓部分廢氣繞過渦輪的裝置。這不僅保護了引擎，還大幅減少了渦輪遲滯現象，讓動力輸出更加平順。在之後的賽事中，這項技術的成功應用，讓保時捷的賽車如虎添翼，連續打破多項紀錄，並最終成為Can-Am系列賽的霸主。

保時捷911 Turbo的問世不僅讓普通駕駛者可以感受到賽車等級的動力輸出，同時也展示了保時捷在技術創新上的領先地位。

▲保時捷911 Turbo的問世不僅讓普通駕駛者可以感受到賽車等級的動力輸出，同時也展示了保時捷在技術創新上的領先地位。

渦輪技術進入日常：保時捷911 Turbo的誕生

隨著賽車場上的成功，保時捷開始思考如何將這項革命性的技術帶入量產車型中，讓更多車迷能夠在日常駕駛中體驗到賽車技術的魅力。這個想法促成了1974年保時捷911 Turbo的誕生。這款車型在當時可謂是技術與性能的結晶，她搭載了渦輪增壓引擎，成為了市面上最強大的量產跑車之一。保時捷911 Turbo的問世不僅讓普通駕駛者可以感受到賽車等級的動力輸出，同時也展示了保時捷在技術創新上的領先地位。渦輪增壓技術讓車主能夠在日常駕駛中體驗到高達500 PS的澎湃動力，而這些動力不僅僅是來自引擎的狂暴性能，更是一種源源不絕的強勁輸出，仿佛永遠有無限的能量等待著駕駛者去釋放。

從1970年代的賽車場到今天的街道，渦輪增壓技術已經成為了保時捷品牌的一個重要標誌。

▲從1970年代的賽車場到今天的街道，渦輪增壓技術已經成為了保時捷品牌的一個重要標誌。

從賽道到街頭的永恆傳奇

渦輪增壓技術的發展，不僅改變了保時捷的賽車歷史，更讓它成為了一個影響深遠的技術革新。從1970年代的賽車場到今天的街道，渦輪增壓技術已經成為了保時捷品牌的一個重要標誌。這項技術讓保時捷車型在動力、效率和駕駛體驗上取得了平衡，為無數車迷帶來了無與倫比的駕駛快感。如今，渦輪增壓技術早已普及，但回顧當年，保時捷在這項技術上的探索無疑是勇敢且前瞻的。正是這樣的技術創新精神，讓保時捷不斷推動引擎科技的進步，從而在全球車壇保持領先地位。這場從賽道到街頭的技術革命，正是保時捷引擎科技的永恆傳奇。


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關鍵字：Porsche保時捷Turbo渦輪911跑車汽車新車賽車

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