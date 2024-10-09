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1萬元換2.7匹馬力！福特Mustang Mach-E GT成「最超值性能電動車」

▲福特Mustang Mach-E GT 。（圖／記者黃克翔攝）

▲福特Mustang Mach-E GT在10月典藏優惠價下，成為馬力售價比最高的性能電動休旅 。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者林鼎智／專題報導

福特Mustang野馬跑車自1964年上市，而品牌首款電動車Mustang Mach-E更是首款掛上野馬車標的休旅車款，重要性不言而喻。隨著台灣福特六和針對Mustang Mach-E全車系推出典藏優惠價，不僅降幅最高來到31萬，也讓最猛爆的Mustang Mach-E GT車型可以用1萬元買到2.7匹馬力，成為台灣市場上最超值的高性能電動休旅！

福特Mustang Mach-E GT 。（圖／記者黃克翔攝）

▲福特Mustang Mach-E不僅是品牌首款電動車，也是首款掛上野馬車標的休旅車款。

福特Mustang Mach-E GT搭載eAWD四輪驅動雙馬達、91kWh大電池，具有最大馬力592匹／87.7公斤米扭力、0-100km／h加速3.8秒的猛爆性能。在限時典藏優惠價下，從原本249.9萬下殺至219.9萬（優惠30萬元），使Mustang Mach-E GT能以1萬元買到2.7匹馬力，勝過Hyundai Ioniq 5 N（650匹、259.9萬，2.5匹／1萬元）、KIA EV6 GT（585匹、273.9萬，2.1匹／1萬元）、特斯拉Model Y Performance（437匹、236.79萬，1.8匹／1萬元）等競爭對手，成為目前馬力售價比最高的性能電動休旅。

▲福特Mustang Mach-E GT。（圖／記者林鼎智製表）

▲福特Mustang Mach-E GT在限時典藏價下，可以1萬元買到2.7匹馬力，成為最超值選擇。（圖／記者林鼎智製表）

不只驚人動力、福特Mustang Mach-E GT也有高顏值！全車充滿肌肉感的帥氣外型搭配專屬的GT空力套件，透過蜂巢式水箱護罩、20吋雙色切削輪圈（倍耐力P Zero™ ELECT™電動車專屬胎）與鮮紅色Brembo卡鉗，不僅帥氣十足、配備也很頂級；車尾經典的野馬3道格柵式LED尾燈與專屬GT廠徽，更驗明其強悍性能表徵，同時獨家的Ford SecuriCode®觸控式密碼鎖，也能在鑰匙不在身邊時開門取物，加上具有排水設計的100L前行李廂，讓喜愛戶外活動的買家也能乾濕分離置物，在科技性與實用性上都設想周到。

▲福特Mustang Mach-E GT 。（圖／記者黃克翔攝）

▲Mustang Mach-E GT採封閉式蜂巢水箱護罩，並在GT專屬空力套件（2側進氣口、前下擾流、後分流器）下具有帥氣外型。

▲福特Mustang Mach-E GT 。（圖／記者黃克翔攝）

▲Mustang Mach-E GT採20吋雙色切削輪圈，搭配Brembo四活塞鋁合金煞車卡鉗與倍耐力P Zero™ ELECT™電動車專屬性能跑胎。

▲福特Mustang Mach-E GT 。（圖／記者黃克翔攝）

▲Mustang Mach-E皆採E-Latch電子門鎖，並具有Ford SecuriCode®觸控式密碼鎖，可透過輸入密碼的方式輕鬆解鎖／上鎖車門，讓臨時取物更方便。

▲福特Mustang Mach-E GT 。（圖／記者黃克翔攝）

▲前100L行李廂具有排水設計，提供乾濕分離的靈活置物機能。

▲福特Mustang Mach-E GT 。（圖／記者黃克翔攝）

▲經典的3道格柵式LED尾燈更凸顯Mustang Mach-E的野馬家族成員定位。

坐進福特Mustang Mach-E GT內，清晰的10.2吋數位儀錶、15.5吋直立式大觸控螢幕，在結合SYNC® 4A影音娛樂系統下，具有中文聲控、手機無線Apple Carplay®／Android Auto™等功能，全車也搭載榮獲 iF 設計大獎的B&O丹麥頂級音響系統（560W輸出、10支揚聲器），加上Mustang Mach-E GT專屬的雙前座Ford Performance座椅（8向電調、加熱、駕駛座記憶功能）、全景玻璃車頂（含LOW-E塗層）與Level 2等級的Co-Pilot360™駕駛輔助系統，你需要有的、想要有的配備都不缺席。

▲福特Mustang Mach-E GT。（圖／記者黃克翔攝）

▲Mustang Mach-E GT採10.2吋數位儀錶、15.5吋直立式大螢幕，並搭配最新SYNC® 4A影音娛樂系統。

▲福特Mustang Mach-E GT。（圖／記者黃克翔攝）

▲Mustang Mach-E GT採用B&O丹麥頂級音響系統，最大輸出達560W，全車共10支揚聲器。

▲福特Mustang Mach-E GT。（圖／記者黃克翔攝）

▲雙前座Ford Performance座椅包覆性、支撐性與舒適性都相當出色。

▲福特Mustang Mach-E GT。（圖／記者黃克翔攝）

▲Mustang Mach-E GT的後座空間寬敞，同時全景玻璃車頂也帶來更多寬闊感受。

▲福特Mustang Mach-E GT 。（圖／記者黃克翔攝）

▲Mustang Mach-E後行李廂空間自519公升起，後排打平後最大可達1,420公升。

Mustang Mach-E GT不但貼背感十足，更搭載專屬MagneRide主動式電磁阻尼系統，可以透過每秒1,000次的頻率自動調整懸吊阻尼係數，根據不同路況做出反應；Mustang Mach-E GT還有專屬「無拘延伸」駕駛模式（建議僅限封閉賽道使用），狂野的輸出不負「野馬」之名，加上可支援150kW CCS2直流快充，並具有486公里續航表現，滿足熱血操駕與日常實用，把握住限時典藏優惠價，福特Mustang Mach-E GT絕對是200萬以上級距性能電動休旅首選。

▲福特Mustang Mach-E GT。（圖／記者黃克翔攝）

▲Mustang Mach-E GT採雙馬達4輪驅動、91kWh電池，具有最大馬力592匹／87.7公斤米扭力的猛爆性能，靜止加速破百僅需3.8秒。

▲福特Mustang Mach-E GT。（圖／記者黃克翔攝）

▲除了輕聲、樂趣、無拘三種駕駛模式外，Mustang Mach-E GT還有專屬的「無拘延伸」模式，具有更狂爆的輸出性能。

▲福特Mustang Mach-E GT。（圖／記者黃克翔攝）

▲Mustang Mach-E GT最大續航達486公里，並可支援150kW CCS2直流快充。

關鍵字：汽車電動休旅Ford福特六和Mustang野馬Mach-EGT超值安全性能

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