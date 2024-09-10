715萬！全台6輛「Jaguar最後的V8跑車」展間實拍　專屬配置超吸睛

▲全球限量150台、台灣僅有6台的Jaguar F-Type ZP Edition展間實拍，要價715萬，也是Jaguar最後的燃油跑車。（圖／記者林鼎智攝，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

去年10月中時，Jaguar推出F-Type ZP Edition特仕版，Coupe、敞篷車型全球共限量150台，而台灣僅導入6台Coupe版本，開價715萬，不過當時並無實車展演，僅有官方圖片。《ETtoday車雲》記者也在甫開幕1個月的JLR內湖展間看到實車，在專屬車漆與內裝搭配下，也讓這款Jaguar最後的燃油跑車更具特色。

▲F-Type ZP特仕版共有2種車色、內裝配置可選，展間看到的這輛為水晶灰車色、海軍藍／檀木黑雙色內裝。



F-Type ZP特仕版共有2種配色可選，展間看到的這輛為水晶灰車色、海軍藍／檀木黑雙色內裝，另一款配置則是奧爾頓藍車色、火星紅／檀木黑雙色內裝，這2款專屬烤漆先前並未於F-TYPE車型上提供；車門上也有瓷白色手繪圓形圖案，並在水箱護罩飾條以瓷白色呼應，一眼就能看出F-Type ZP特仕版的差異。

▲F-Type ZP特仕版在水箱護罩飾條、車門處的圓形圖案皆採瓷白色，並具有專屬徽飾銘牌。



這輛「全台唯6」的F-Type ZP特仕版也同樣配備黑色卡鉗、20吋亮黑鍛造輪圈；座艙內以跑車型座椅搭配水平式紋路設計，並具有金屬門檻、F-TYPE ZP Edition專屬徽飾，每部車也配有＂One of 150＂的SV Bespoke金屬銘牌，搭配海軍藍內裝色調後質感出眾。

▲海軍藍的內裝相當吸睛，另外也有ZP Edition金屬門檻。



動力上F-Type ZP特仕版同樣搭載5.0升V8機械增壓引擎、8速手自排，具有最大馬力575匹／71.4公斤米扭力，靜止加速破百僅需3.7秒，電子極速達300km／h。F-Type ZP特仕版也象徵Jaguar燃油引擎時代的終結，最快在明年推出首款電動車，並全面轉型為電動車品牌。