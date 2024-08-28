Gogoro進軍尼泊爾「10月開賣3款新車」！首波建置45座電池交換站

▲電動機車大廠Gogoro持續擴大海外業務，預計10月在尼泊爾開賣3款電動機車。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

電動機車大廠Gogoro繼今年 4 月在尼泊爾首都加德滿都展開 B2B 試點計畫後，今（28）日宣布與 MG 集團子公司 Nebula Energy 合作將擴大，在10 月於加德滿都正式營運電池交換系統，並開賣 Gogoro Pulse、Gogoro JEGO 及 Gogoro CrossOver GX250 等 3 款電動機車。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，「尼泊爾在永續能源的生產與應用居於領先地位，且提供各項重要的激勵措施，推廣電動機車的普及。」

Nebula Energy 董事長 Manoj Goyal 也表示，「透過 Gogoro 的永續交通應用與科技創新，Nebula Energy 將致力推動尼泊爾實現淨零願景。」Nebula Energy 董事總經理 Sahayu Goyal 則指出：「電動機車普及需要強大的技術支持，Gogoro 電池交換生態系統與電動機車為當地消費者提供更多元豐富的移動選擇。」

Nebula Energy 將於今年 9 月在加德滿都開設首間 Gogoro 展示中心，將開放試騎也同步啟動預購活動，預計 10 月開始正式交車。

另外，Nebula Energy 首波計劃建置 45 座 GoStation 電池交換站，確保每 2 至 3 公里就有一站，將設置於加油站、超市、購物中心等經濟與交通熱區，深入當地大眾日常生活圈，Nebula Energy也表示，「目標未來實現當地GoStation 數量超越加油站數量。」

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