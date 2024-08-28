ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Gogoro進軍尼泊爾「10月開賣3款新車」！首波建置45座電池交換站

電動機車大廠Gogoro持續擴大海外業務，預計10月在尼泊爾開賣3款電動機車。（圖／報系資料照）

▲電動機車大廠Gogoro持續擴大海外業務，預計10月在尼泊爾開賣3款電動機車。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

電動機車大廠Gogoro繼今年 4 月在尼泊爾首都加德滿都展開 B2B 試點計畫後，今（28）日宣布與 MG 集團子公司 Nebula Energy 合作將擴大，在10 月於加德滿都正式營運電池交換系統，並開賣 Gogoro Pulse、Gogoro JEGO 及 Gogoro CrossOver GX250 等 3 款電動機車。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，「尼泊爾在永續能源的生產與應用居於領先地位，且提供各項重要的激勵措施，推廣電動機車的普及。」

Nebula Energy 董事長 Manoj Goyal 也表示，「透過 Gogoro 的永續交通應用與科技創新，Nebula Energy 將致力推動尼泊爾實現淨零願景。」Nebula Energy 董事總經理 Sahayu Goyal 則指出：「電動機車普及需要強大的技術支持，Gogoro 電池交換生態系統與電動機車為當地消費者提供更多元豐富的移動選擇。」

Nebula Energy 將於今年 9 月在加德滿都開設首間 Gogoro 展示中心，將開放試騎也同步啟動預購活動，預計 10 月開始正式交車。

另外，Nebula Energy 首波計劃建置 45 座 GoStation 電池交換站，確保每 2 至 3 公里就有一站，將設置於加油站、超市、購物中心等經濟與交通熱區，深入當地大眾日常生活圈，Nebula Energy也表示，「目標未來實現當地GoStation 數量超越加油站數量。」

延伸閱讀
一堆家長放「圓硬1物」在孩子書包內！幼教師心寒：不被信任的感覺很差
大學宿舍「1學期9萬」還滿了！作家聽完超吃驚　家長們反應曝光
麵包賣不完「丟滿垃圾桶」　網曝「台人陋性」：等拿免錢的

關鍵字：Gogoro睿能電動機車摩托車尼泊爾

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

262萬起！賓士「V-Class豪華商旅」開賣　頂級款有三芒星立標

262萬起！賓士「V-Class豪華商旅」開賣　頂級款有三芒星立標

光陽60周年「李多慧大秀熱舞」！5大新車有油有電橫跨白黃紅牌

光陽60周年「李多慧大秀熱舞」！5大新車有油有電橫跨白黃紅牌

79.8萬起！凱旋「Scrambler 1200X復古重機」預計8月陸續交車

79.8萬起！凱旋「Scrambler 1200X復古重機」預計8月陸續交車

最新文章

TOYOTA新暴力鴨GR YARIS預告Q4登台2024-08-28

Gogoro進軍尼泊爾10月開賣3新車2024-08-28

台灣寶獅5008休旅降5萬、換配備2024-08-28

納智捷n7「月產量上看4000輛」2024-08-28

Audi「第3代大改款Q5」9／2登場2024-08-28

福特「7人座大休旅」推入門款2024-08-28

「新TOYOTA Camry」中東沒油電被批落伍了2024-08-28

139.9萬起！台灣新一代Hyundai Kona上市2024-08-28

改款「新HONDA Civic」泰規發表2024-08-28

保時捷Panamera雙動力並售2024-08-28

熱門文章

福特「7人座大休旅」推入門款2024-08-28

國產車自製率新制這2款新車也中槍2024-08-26

TOYOTA新暴力鴨GR YARIS預告Q4登台2024-08-28

新一代「大通G10 7人座MPV」現身2024-08-27

台灣寶獅5008休旅降5萬、換配備2024-08-28

TOYOTA Alphard傳新增入門8人座2024-08-27

鴻海「全新Model B上路測試」10月登場2024-08-27

「第2代Nissan Kicks休旅」歐洲現身2024-08-28

納智捷n7「月產量上看4000輛」2024-08-28

Gogoro進軍尼泊爾10月開賣3新車2024-08-28

相關新聞

板橋路口嚴重車禍！機車躺卡貨車底釀2傷　24歲女頭部重擊昏迷

板橋路口嚴重車禍！機車躺卡貨車底釀2傷　24歲女頭部重擊昏迷

保時捷確認Panamera「電動、燃油車」並售　持續開發V6、V8引擎

保時捷確認Panamera「電動、燃油車」並售　持續開發V6、V8引擎

台南安平區疑有大貨車掉落污泥　造成2機車摔車受傷

台南安平區疑有大貨車掉落污泥　造成2機車摔車受傷

噪音車炸新北八里！蘆洲警深夜出擊攔車　一晚開43張罰單

噪音車炸新北八里！蘆洲警深夜出擊攔車　一晚開43張罰單

小米「性能版SU7 Ultra」確認投產　3馬達1527匹、明年第一季開賣

小米「性能版SU7 Ultra」確認投產　3馬達1527匹、明年第一季開賣

讀者迴響

熱門文章

福特「7人座大休旅」推入門款！2.0升渦輪折合新台幣103萬

福特「7人座大休旅」推入門款！2.0升渦輪折合新台幣103萬

國產車自製率新制「這2款新車也中槍」！網憂心：只能買進口車了

國產車自製率新制「這2款新車也中槍」！網憂心：只能買進口車了

TOYOTA「新款暴力鴨」預告Q4登台！和泰：支持國產車自製率新制

TOYOTA「新款暴力鴨」預告Q4登台！和泰：支持國產車自製率新制

新一代「大通G10 7人座MPV」現身！空間爽度更勝台灣G50

新一代「大通G10 7人座MPV」現身！空間爽度更勝台灣G50

台灣寶獅「7人座休旅」降5萬、換音響　汽油版入手價174.9萬起

台灣寶獅「7人座休旅」降5萬、換音響　汽油版入手價174.9萬起

TOYOTA Alphard傳新增「入門8人座」　親民版運兵車最快9月亮相

TOYOTA Alphard傳新增「入門8人座」　親民版運兵車最快9月亮相

鴻海「全新Model B上路測試」10月登場！納智捷n5上市挑戰百萬有找

鴻海「全新Model B上路測試」10月登場！納智捷n5上市挑戰百萬有找

「第2代Nissan Kicks休旅」歐洲現身！將搭載全新省油新油電

「第2代Nissan Kicks休旅」歐洲現身！將搭載全新省油新油電

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366