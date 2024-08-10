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國產車自製率新制「已上市車首年須達20%」！產發署長說明政策由來

▲台灣車廠首見雷射銅焊！福特斥資40億升級產線。（圖／記者張慶輝攝）

▲國產車組裝新制上路，已上市車款第1年在地化採購須達20%。（圖／資料照）

文／中央社

為防堵中國汽車零件「化整為零」來台，經濟部祭出國產車組裝新制，零件在地化採購比例須逐年提高至35%。產發署長楊志清指出，已上市車款也須遵守，並要求業者加速處理在地化採購，也就是說，已上市車款於新制上路第1年須達20%、第2年30%、第3年維持35%。

為防止業者進口大量中國零組件衝擊台灣汽車供應鏈，經濟部8月1日實施新制，若國內車廠業者規劃引進中國品牌者等4種車款樣態，須符合零件在地化採購比例，且須逐年提高，已上市車款亦須遵守相關規範。 楊志清今天接受自由電子報「官我什麼事」專訪，說明新政策的由來。 他表示，2023年國內汽車整車市場達47.6萬輛，是過去未見，主要是受惠疫後復甦；但在此成績背後，發現前10名榜單的第8名，即是中華汽車引進的MG HS系列，因此開始關注相關情形，今年3月在國會的關心之下，更加速處理力道，並訂出新制。

▲MG HS

▲MG HS的2023全年銷量擠身第8名，也引起相關單位的關注。（圖／資料照）

新制度主要適用對象，包括陸資與國際品牌合資者、陸資併購的國際品牌者、國際品牌在中國廠生產者及中國品牌者等4種態樣；在地化供應鏈合作價值比率承諾，採3年逐年提高，上市第1年15%，上市第2年25%，上市第3年35%。 談及35%比例何來，他表示，主要透過研析國內整車廠自製比例，例如國瑞汽車平均加權應有50%，鴻華所設計的電動車款也有40%，其他如中華汽車，有媒體報導自主整車設計研發比例達9成；換言之，部分車款自製比例其實高出目標。

不過，上述4種車款都已設計完成，必須要讓業者有緩衝時間，所以才會設定3年逐年提高比例，讓業者選擇哪些部件可以在台自製。 至於已上市車款（112年度拿到合格證車款），楊志清表示，考量已在市場上銷售，因此祭出加速處理機制，「多5%要求」，國產車組裝新制上路首年，已上市車款在地化採購比例須達20%、第2年30%、第3年回歸35%。

針對如何協助國內供應鏈提升競爭力，他表示，政府持續投入資源協助整車或者零組件的業者開發，包含智慧電動車輛整車自主能量研發計畫、產創平台研發補助、廠房生產線自動化及低碳化補助；零組件方面，若業者有需要，政府也會投入和協助。

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