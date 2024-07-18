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新一代MG3預告進軍東南亞！全新1.5油電　台灣車迷敲碗明年快導入

▲新一代MG3即將進軍泰國，預計8月上市。（圖／翻攝自MG）

▲新一代MG3即將進軍泰國，預計8月上市。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

陸續在歐洲市場上架的新一代MG3，這回即將上市的新國家又比台灣市場更近了些，泰國原廠預告8月發表新一代MG3，鎖定對手就是當地的TOYOTA Yaris與HONDA City掀背車。

▲新一代MG3於歐洲西班牙開賣，提供3款車型。（圖／翻攝自MG）

▲明年台灣導入車款未明，MG7、MG5、新一代MG3都頗有機會。

日前台灣MG排除明年不會導入新一代HS，又讓不少台灣消費者對明年導入車款熱烈討論，確定不會導入新一代HS，目前較有可能車款，以MG7、MG5、新一代MG3呼聲較高，這3輛都有不少台灣MG車迷期待引進。

尤其台灣TOYOTA Yaris、Nissan Tiida相繼停產退場，加上三菱Colt Plus久未改款，若MG3選擇明年登台，正是相當好的進軍時機，且年輕、流線的設計，加上全新世代的1.5升油電，都頗適合台灣消費者胃口。

▲新一代MG3於歐洲西班牙開賣，提供3款車型。（圖／翻攝自MG）

▲新一代MG3於泰國預計採用1.5升油電。

泰國導入的新一代MG3，搭載全新的1.5升油電，綜效輸出能達到194匹馬力，平均油耗來到出色的22.7km/L，以歐洲售價參考，新一代MG3日前5月在西班牙上市，售價19,900歐元起，折合新台幣約70萬左右。

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關鍵字：MGHSHector休旅車MG3MG4

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