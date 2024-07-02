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「大改款MG HS」休旅來了7月見！外觀變超帥　預計採1.5升渦輪、油電

▲原廠公開新一代MG HS預告，計劃7月中旬發表。（圖／翻攝自MG）

▲原廠公開新一代MG HS預告，計劃7月中旬發表。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

大改款MG HS證實即將登場！原廠預告7月11日的英國古德伍德速度節現身，從預告圖來看，新一代MG HS被賦予更具侵略、跑格全新設計，搖身變成一輛頗為帥氣的跑旅。

▲原廠公開新一代MG HS預告，計劃7月中旬發表。（圖／翻攝自MG）

▲原廠公開新一代MG HS預告，計劃7月中旬發表。（圖／翻攝自MG）

▲新一代MG HS與榮威RX5將成為雙生車共享技術。

新一代MG HS預告7月登場，從最新的預告觀察，新一代MG HS設計與集團的榮威RX5相近，尾燈跟上車壇流行採用一體式貫穿尾燈，下方採用隱藏式的排氣管，新一代MG HS預期將與榮威RX5成為血緣濃厚雙生車。

雖說大致輪廓設計與RX5相近，不過新一代MG HS在細節仍作了不少變化，以更細長頭燈組，搭配更霸氣的水箱護罩，帶來炯炯有神視覺印象。

▲原廠公開新一代MG HS預告，計劃7月中旬發表。（圖／翻攝自MG）

▲動力除了維持1.5升渦輪，預期將搭載更省油的新世代油電技術。

內裝資訊尚未公開，但相信將導入全新的數位座艙，包含多媒體螢幕、數位儀錶等均會全數翻新，動力配置上，以日前流出的專利圖預測，新一代HS將有eHS版本，該車可能採用RX5的1.5升四缸汽油渦輪，搭配12.3kWh磷酸鐵鋰電池組，未來新MG HS將針對電池組容量再放大升級，具備比榮威RX5更出色的省油、純電續航力。

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