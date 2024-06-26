警車撞900萬邁巴赫「維修費曝光了」！輕輕一碰傷到雷達直接破10萬

記者張慶輝／綜合報導

周杰倫與多位藝人昨（26）日晚間於新光三越Diamond Towers出席名牌開幕活動，台北市警方在店外驅離違停車輛時，不慎撞上主辦方用來接待貴賓、要價900萬的Mercedes-Maybach賓士邁巴赫S560豪車，現在這款「帝王級」車款的維修費也曝光了，若傷到重要的雷達，維修費將「輕鬆」突破10萬大關。

▲員警下車時疑似未正確將排檔打進P檔，導致警車後滑撞上後方豪車。（圖／threads@ktc.121網友授權使用）

專業維修業者向《ETtoday車雲》車雲表示，若該輛S560沒有選用MANUFAKTUR特殊漆面，前保桿於原廠烤漆連工帶料大約3到5萬元，但如果用的是特殊漆，光新車選配價就要幾萬到數十萬，自然也會影響維修烤漆的價格，不過這部分單純從影片來看難以判斷。

▲這一撞基本的保桿烤漆費用就要5萬上下，這還是沒有選用特殊漆的前題下。（圖／threads@ktc.121網友授權使用）

除了保桿烤漆費用外，最擔心的是有沒有傷及「毫米波雷達」，作為主動安全與駕駛輔助系統的重要單元，若車頭的毫米波雷達受損，可能會使相關功能失效，雖然撞擊力道看起來沒有很大，但精密的雷達遭碰撞後若是無法正常工作，光是零件費用就在6萬元以上，還不包含安裝工資，加上保桿烤漆費用後，這輕輕一碰就有可能得賠上10多萬。

▲雖然影片中的撞擊力道看起來不大，但若傷到精密的毫米波雷達，維修費將瞬間突破10萬大關。（圖／資料照）

事故中的Mercedes-Maybach S560是在2017年9月於奇美博物館正式在台發表，當時台灣賓士開出的價格為915萬起，另外還有更頂級的S650車型，身價達到驚人的1,280萬起；作為賓士進軍「超豪華級距」的子品牌，近期台灣賓士也導入了最新的Mercedes-Maybach EQS 680 SUV，建議售價970萬起一舉成為台灣賓士最貴電動休旅車。