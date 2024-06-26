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「HONDA全新e:NS2跨界轎跑」開賣！折合新台幣71萬　比喜美更多亮點

▲HONDA全新e:NS2獵光正式上市。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA全新e:NS2獵光正式上市。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

作為HONDA旗下電動車版圖重要的一角，東風本田在大陸上市全新的e:NS2獵光電動轎跑車，不僅比油車的喜美Civic有更多亮點、寬敞空間，內裝高科技成為未來引領HONDA電動車家族走向。

▲HONDA全新e:NS2獵光正式上市。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA全新e:NS2獵光正式上市。（圖／翻攝自HONDA）

▲擁有201匹馬力、續航545km。

大陸東風本田開賣e:NS2獵光電動轎跑車，提供18.98～20.98萬人民幣，折合新台幣84～93萬共計4款車型，喜迎新車上市推出優惠價15.98～17.98萬人民幣，折合新台幣71～80萬。

HONDA e:NS2由東風本田負責銷售，作為雙生車的e:NP2則由廣汽豐田負責，與第1款休旅作品不同，e:NS2以全新轎跑設計揉合市場流行的跨界元素，前後T造型燈組相當搶眼，呈現未來科幻搶眼的視覺感。

▲HONDA全新e:NS2獵光正式上市。（圖／翻攝自HONDA）

▲採用12.8吋多媒體螢幕，行車資訊可透過超大的11.5吋HUD抬頭顯示幕檢閱。

e:NS2尺碼4,788x1,838x1,570mm、軸距2,735mm，介於Civic、Accord之間，採用三元鋰離子電池，容量達68.8kWh，擁有201匹馬力輸出，CLTC續航力545km。

車內簡潔俐落、科技感十足，操作都仰賴12.8吋多媒體液晶螢幕，並具備AI互動、HONDA CONNECT 4.0系統，駕駛座前方提供橫式液晶儀錶，其資訊還能透過11.5吋的HUD抬頭顯示投射。

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關鍵字：HONDACivicIntegraAcuraAccorde:NS2

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