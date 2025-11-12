289.8萬！台灣「福斯商旅9人座Crafter」開賣　安全配備再升級

▲福斯商旅大型9人座Crafter上市。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯商旅於11月12日正式開賣新Crafter，升級數位化座艙搭載大尺寸中控螢幕，標配IQ. Drive智能駕駛輔助系統，全面強化行車安全防護。

▲新Crafter不僅空間超能載，更針對行車安全作重點強化。

Crafter 近年來一直都是台灣車市中歐洲原裝進口，且為同級唯一原廠大型商旅9人座客車。放眼車市，Crafter與同門的旗艦露營車Grand California更是唯二可在車內站立成人的九人座及露營車款，提供其它車款難以提供的挑高舒適性。今年Crafter更以「新世代旗艦座艙」之姿，導入全數位化駕駛介面與IQ. Drive智能駕駛輔助系統，全面提升安全與舒適標準。

▲動力搭載2.0升柴油渦輪。

車身尺碼達車長 6,836mm、車寬 2,040mm、車高 2,590mm，展現大型9人座車款的氣勢與穩重姿態，全車搭載TDI柴油渦輪增壓引擎科技，提供同級最大177匹馬力及41.8公斤-米扭力，搭配八速Tiptronic手自排，同時新增按鍵式免鑰匙啟動功能來提升便利性；嶄新頭燈設計則採用LED照明科技，造就絕佳的照明效果。

內裝全邏輯數位化儀錶板搭配 Composition 10.4 吋多媒體鏡面觸控主機，配置Type-C充電插孔與智慧型手機無線充電功能。

新車首次配備IQ. Drive智能駕駛輔助系統，包含全速域 ACC 主動車距調節巡航系統， 以及STOP & GO功能，塞車時系統自行煞停，並根據車況重新起步，Front Assist 車前碰撞預警系統(含AEB 自動輔助緊急煞車功能)、RTA後方橫向車流警示系統 (含煞車輔助功能)、Lane Assist 車道維持與偏移警示等。