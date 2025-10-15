ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
359萬起！台灣Maserati「全新Grecale休旅」特仕車接單　全台僅有6輛

記者徐煜展／綜合報導

Maserati 總代理臺灣蒙地拿攜手原廠推出全新限量 「 Grecale Nera Edition 」，透過黑色美學詮釋 Grecale 所代表的都會型格，全台限量 6 席，建議售價 359 萬元起，即日起開放接單，更特別於 Maserati 全臺展示中心限時舉行預約制私密鑑賞會。

▲Grecale Nera Edition換上一身黑勁裝！

Grecale Nera Edition 以義式設計語彙詮釋夜色之美，以極致黑色美學為靈感，每處外觀細節都蘊藏獨特氣韻，專為那些生於獨特、勇於挑戰精采生活的開拓者而打造。 「Nera」在義大利文中意為「黑色」，象徵神秘、力量與超凡魅力，黑色作為此特別版的創作靈感。

Grecale Nera Edition 外觀採用 Nero Tempesta 暴風黑塗裝，以深邃黑中帶有銀色光影的車色詮釋低調中的張力。車身搭配 Nera 專屬黑化套件，包含湛黑散熱鰭孔、黑化車門把手與 C 柱專屬湛黑三叉戟廠徽，展現低調卻無可忽視的存在，讓視覺更顯層次，透過升級的 20 吋 Etere 純黑單體鍛造輪圈，將黑色美學推向極致。

▲動力採用2.0升渦輪搭配48V輕油電。

內裝鋪陳透過天然皮革與異材質的細膩交織，營造層次分明的奢華氛圍。結合由12.3吋馬鞍型數位儀錶、12.3吋及8.8吋雙螢幕中央控制面板、Maserati智能時鐘所構成的四大數位化顯示區域，帶來更加豐富多變的行車資訊與直覺便利的使用體驗。

Grecale Nera Edition 採用高效動力系統，搭載串聯 eBooster 電控渦輪增壓的 2.0升四缸引擎，結合 48V 輕油電混合動力系統，可輸出 300匹馬力，0-100km/h 僅需 5.6 秒，極速可達 240km/h 。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

359萬起！台灣Maserati「全新Grecale休旅」特仕車接單　全台僅有6輛

