保時捷「全新世代內裝公開」美翻！新Cayenne電動休旅今年問世

▲保時捷今年新車有大驚喜！電動版Cayenne暖身預熱首演全新世代內裝。（圖／翻攝自Porsche）

記者徐煜展／綜合報導

保時捷Porsche繼Macan EV後，即將在今年帶來第2款電動休旅Cayenne EV，原廠似乎看出全球車迷迫不及待想一睹Cayenne EV真面目，已經搶先釋出Cayenne EV車室內裝，而Cayenne EV內裝不僅華麗、科技感十足，更成為新生代內裝首搭車款！

▲全新電動Cayenne不僅奢華感爆棚，並兼具潮流的科技感。

保時捷官方表示，全新電動Cayenne休旅將於今年底正式登場，以更高舒適性、更豐富的個人化選擇，結合保時捷史上最大數位顯示介面的全新操作概念，重新定義座艙體驗。

全新 Cayenne 將座艙打造成沉浸式體驗空間，結合保時捷經典跑車基因與前瞻數位科技。核心亮點Flow Display為保時捷史上最大尺寸顯示螢幕，採用優雅曲面設計，操作直覺流暢。

▲視覺光彩奪目，其舒適度也是原廠重視項目。

車室同時新增後座電動可調座椅、觸面加熱與Mood Modes模式，全面提升乘坐舒適性。多樣化的色彩與材質選項，則提供近乎無限的個人化選擇。



Style Porsche 室內設計總監 Markus Auerbach 表示：「我們的目標是將 Cayenne 的經典特質與全新開發的顯示介面及『Porsche Digital Interaction』功能完美結合，打造一款創新且在每個細節皆臻於完美的座艙體驗。」

▲車內螢幕達14.25吋，副駕螢幕、HUD給人滿滿的數位科技。

全新 Porsche Digital Interaction 操作概念為保時捷數位化的重要里程碑。其中核心亮點 Flow Display採用曲面 OLED 螢幕，形成歷來保時捷車型中最大的一體式數位螢幕。14.25吋 OLED 全數位儀錶提供動力輸出、導航、駕駛輔助與娛樂資訊。

選配的 14.9 吋乘客資訊娛樂顯示螢幕可於行駛間操作應用、影音串流，並不影響駕駛。電動Cayenne 亦首度搭載具擴增實境技術（AR）的抬頭顯示器，將導航箭頭與車道指引投射至駕駛視野，有效顯示範圍達 87 吋。

電動Cayenne搭載更進化的娛樂與串流功能，並導入 AI 語音助理。AI 語音助理可精準理解複雜指令與後續提問，無須重複喚醒。透過 Voice Pilot，駕駛可用簡單指令操控空調、座椅加熱、氛圍燈及 Mood Modes，亦能辨識口語化的地址、地標，或直接播放音樂與串流內容。