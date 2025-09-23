ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單！台灣明年見年稅金9千有找

記者徐煜展／綜合報導

Alfa Romeo愛快羅密歐近期於歐洲帶來新年式Junior，這輛高人氣義大利小休旅立即展現它的人氣魅力，短時間內已累積超過5萬張訂單，展現強大市場魅力。台灣總代理寶嘉聯合也確認將會在2026年導入，替品牌在國內豪華入門級距增添新生力軍。

▲台灣日前已經曝光動力編成與大約的價格帶範圍。

台灣市場方面，Junior已經預告明年導入，根據保發中心資料揭露的重置價格為新台幣 182.7 萬元，預料將成為 Alfa Romeo 在台入手門檻最低的新車，而且採用1.2升渦輪油電，每年牌照稅、燃料稅分別僅有4,320元，合計還不到9千。隨著歐洲訂單早早破萬，也讓人期待台灣市場的反應是否同樣火熱。

▲愛快羅密歐重返台灣市場已經引起話題，Junior將作為明年第3款新車。

Junior車身尺碼為 4,173mm x 1,784mm x 1,500mm，軸距 2,550mm，定位比 Tonale更緊湊，鎖定 Audi Q2、Lexus LBX 這類豪華小休旅競爭對手，在台灣市場，BMW X1、賓士GLA未來也將在Junior射程範圍。

內裝則延續家族風格，三角盾形中控飾板、圓形冷氣出風口搭配 10.25 吋數位儀表與觸控螢幕，營造濃厚駕駛氛圍，同時不失科技質感。

歐洲市場上，Junior提供電動與1.2升三缸 P2 Hybrid 油電 兩種主力選項，油電版本綜效輸出約 145 匹馬力，搭配 6 速雙離合器自手排變速箱，未來更會追加四驅配置。而台灣未來也會以1.2升油電作為主力。

