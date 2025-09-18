ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
愛快羅密歐「Giulia轎跑」試駕！一開就愛上讓人難以抗拒的魅力

▲Giulia雖然世代偏舊、久未改款，但仍給人超高顏值、動態魅力更是讓人難以抗拒！（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

睽違數十年，愛快羅密歐Alfa Romeo藉由總代理重返台灣市場，導入Giulia轎跑與Stelvio休旅作為先鋒大將，尤其Giulia更是賦予扛起品牌招牌重任，愛快羅密歐Alfa Romeo 魅力不僅在於外型與品牌傳承，更在於那份駕馭與情感的投射，Giulia Intensa 就是一輛帶有這樣強烈「義式信仰」的運動房車，開在路上絕對吸睛度破表！

▲Giulia提供3種車型，頂規的四葉草更已快完售。

愛快羅密歐Giulia車系，台灣提供 Sprint、Intensa 與 Quadrifoglio 三種選擇，價格分別為Sprint 218.9 萬、Intensa 248.9萬、Quadrifoglio 448.9 萬元，以頂規四葉草Quadrifoglio 448.9萬相較同級BMW M3 618萬，更在價格、話題突顯CP值，Giulia Quadrifoglio今年28輛配額已經接近完售！

Intensa版本是兼具配備與動態表現的主力車型，也是這次試駕的重點。雖然 Giulia世代上已經不算新，但價格對比雙 B（BMW 3 系、賓士C-Class、Audi A5）更為親民，加上操駕魅力強烈，仍然在市場上有自己的一片天地。

▲Giulia獨特搶眼的美學設計，路上回頭關注度超高。

Giulia國外雖然發表已久，但放在今天依然不顯老氣。車頭延續品牌最具代表性的盾型水箱護罩，搭配細長 LED 頭燈，氣場俐落且具侵略性。Intensa車型配上專屬 19 吋鋁圈，線條剛中帶柔，視覺效果非常運動化。

車側比例是Giulia最吸引人的部分，典型長車頭、短車尾，搭配流暢的肩線與收緊的腰身，讓車身看起來動感且緊緻，帶有義大利房車特有的浪漫美學。尾部設計同樣簡潔俐落，狹長尾燈呼應車頭燈組，雙出排氣與小鴨尾造型點出跑格氣息。即便世代偏舊，Giulia 的外觀設計依然耐看，停在路邊總是特別顯眼。

▲內裝科技座艙雖然不敵競品豐富，但細節能處理相當精緻、到味。

車內Giulia Intensa 帶來的是濃厚的「駕駛導向座艙氛圍」。三幅式方向盤小巧，背後搭配大片的鋁合金換檔撥片氣勢感十足，散發濃濃競技賽車氣息。中控台設計簡潔，面板使用皮革與鋁質飾板，質感紮實，散發義式豪華的獨特品味。

▲方向盤採雙色設計相當加分，尤其大片的換檔撥片讓氣勢更上層樓。

▲8.8吋中控螢幕功能、介面一般，但操作還算好上手，但若有支援繁體中文感受會更好。

若以科技座艙賣點來看，Giulia的確不敵雙 B 最新世代。中控螢幕僅 8.8 吋，功能齊全但反應與解析度偏傳統；數位儀表也比較簡單，缺少豐富的顯示效果。雖然支援Apple CarPlay 與 Android Auto，但介面沒有 iDrive、MBUX 那種未來感，Apple CarPlay 與 Android Auto也需透過有線連結。

▲跑車化座椅帥氣，包覆感、乘坐舒適都有上乘水準。

座椅方面，Intensa採用皮質跑車座椅，包覆性出色且支撐力佳，長途乘坐依然舒適。後座空間並非同級最佳，但椅背角度與腿部支撐設計還算合理。整體來說，Giulia 的內裝更偏重「駕駛者感受」而非科技炫目，其他天窗、恆溫空調等豐富配備應有盡有，也算彌補科技感不足小缺點。

▲動力採用2.0升渦輪，帳面數據達280匹馬力，優於同級競品。

如果說內裝會讓人覺得有「懷舊感」，那麼開上Giulia Intensa 之後，這些念頭就會瞬間消失。這具2.0升四缸渦輪增壓引擎擁有 280 匹馬力、40.8 公斤米扭力，搭配ZF八速手自排與 Q4 智慧四驅系統，動力銜接順暢且反應積極。切換至 Dynamic 模式時，油門更敏銳、排氣聲浪更厚實，瞬間就能感受到 愛快羅密歐那種「義式熱血」。

▲底盤懸吊更是下了不少重本，訴求最佳輕量化，大量採用鋁合金材質、碳纖維傳動軸。

底盤更是 Giulia 的精髓所在。採用大量鋁合金懸吊結構降低簧下重量，加上碳纖維傳動軸，不僅輕量化，也讓車輛在加速與過彎時更靈活。方向盤回饋線性且直覺，車尾靈活但不失穩定，在連續彎路中能給駕駛十足信心。這種直接、俐落的操控感，正是許多雙 B 車迷常抱怨「德國車太過穩重」時，Giulia 能帶來截然不同的駕馭樂趣。

尤其Intensa更具備電子懸吊，市區代步合宜、山路殺彎熱血，Giulia 靠的就是「人車合一」的純粹快感。Giulia它用最直接的方式告訴駕駛：買這台車不是為了螢幕有多大，而是為了開起來有多爽。

義式設計的浪漫與獨特、輕量化底盤與熱血操控，這些都是Giulia核心魅力。如果你是那種不想跟隨大眾、追求個性與操駕樂趣的車迷，Giulia Intensa 會是一輛「一試就愛上」的義式房車。

