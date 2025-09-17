ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣愛快羅密歐「第3款新車售價曝光」不用190萬！1.2升渦輪油電省稅金

▲台灣明年會導入第3款愛快羅密歐新車，保發中心暴雷動力規格與售價。（圖／翻攝自保發中心）

▲台灣明年會導入第3款愛快羅密歐新車，保發中心暴雷動力規格與售價。（圖／翻攝自保發中心）

記者徐煜展／綜合報導

愛快羅密歐Alfa Romeo重回台灣市場絕對是本周大事，原廠發表會帶來Giulia、Stelvio兩款新車作為登台先鋒，更預告明年會有第3款新車Junior入門休旅，這款焦點話題新作，已經在保發中心曝光動力規格與可能的價格帶。

▲Junior主打豪華入門休旅。（圖／資料照）

台灣確定明年還會再追加第3款新車Junior，小巧帥氣的跨界小休旅準備補齊品牌在入門級距的戰力。根據保險事業發展中心最新重置價格表，Junior 已經現身，參考價格182.7萬元，雖然不等於正式售價，但已經有大致價格帶範圍可以參考。

▲台灣明年會導入第3款愛快羅密歐新車，保發中心暴雷動力規格與售價。（圖／翻攝自保發中心）

▲Junior搭載集團熱門的1.2升渦輪油電。（圖／翻攝自愛快羅密歐）

Junior是品牌轉型電氣化的重點車款，導入的是集團EMP1平台，而動力與日前台灣上市的Peugeot 3008、408車系相同，搭載 1.2升三缸渦輪引擎結合48V輕油電系統，綜效馬力約145匹，搭配6速雙離合自手排變速箱，不僅省油，在台灣更有省稅金優勢。

Junior最快明年上半年就能看到這款全新小休旅登台。對於想入手義大利品牌、但又覺得Giulia與Stelvio門檻太高的車迷來說，Junior無疑是一張親民的入手門票，接下來就看官方會不會再加碼更親民的配備組合。

關鍵字：愛快羅密歐JuniorAlfa RomeoGiuliaStelvio

