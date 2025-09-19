ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣「愛快羅密歐Giulia性能版」開賣3天秒殺賣光！比對手少了近170萬

▲僅僅不到3天！台灣Giulia Quadrifoglio秒殺完售。（圖／翻攝自Alfa Romeo）

記者徐煜展／綜合報導

Alfa Romeo愛快羅密歐睽違十多年後再度登台，9月15日一次帶來Giulia與Stelvio兩大車款。消息一出便掀起車迷熱議，而最受矚目的性能旗艦Giulia Quadrifoglio更是以448.9萬元開價，硬是比對手BMW M3便宜169.1萬，上市不到3天，全台28輛配額隨即銷售一空，展現驚人吸引力。

▲Giulia Quadrifoglio比起標準款更兇、更狠，更擁有四葉草標誌作為象徵。

事實上9月15日發表後，《ETtoday車雲》於9月17日參加媒體試駕時，當時原廠提及Giulia Quadrifoglio僅剩少量配額，即將完售，而9月18日經銷端已經表示Giulia Quadrifoglio訂單已經全數秒殺，見證Alfa Romeo愛快羅密歐重新登台的高人氣。

Giulia Quadrifoglio搭載2.9升V6雙渦輪增壓引擎，最大輸出高達520匹馬力、扭力峰值61.2公斤米，0到100km/h僅需3.9秒，極速更可突破300km/h，性能水準直逼超跑。對比德系宿敵BMW M3在台售價高達618萬元，Giulia Quadrifoglio不僅數據毫不遜色，售價更顯誠意十足，難怪被車迷封為「高CP值夢幻逸品」。

▲BMW M3

▲對手BMW M3官網售價618萬。（圖／翻攝自BMW）

除了性能旗艦，Giulia同步提供Sprint與Intensa等車型，售價從218.9萬元起；Stelvio休旅車系則以空間與操控兼顧為賣點，進一步強化品牌在台灣市場的布局。對於習慣德系豪華品牌的買家來說，Alfa Romeo愛快羅密歐不僅提供截然不同的設計語彙，更兼具稀有性與話題性。

