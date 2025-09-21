ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
賓士御用改裝廠推「1500匹豪華高速遊艇」！3具V8引擎根本水上超跑

圖文／7Car 小七車觀點

專精於 Mercedes-Benz 高性能改裝的 Brabus，再次展現跨界實力，這次帶來的並非陸地猛獸，而是一艘全新豪華高速艇 Shadow 1500，並於坎城遊艇節完成全球首演。這艘船以極端性能與高規格配備，延續 Brabus 一貫的速度與豪華形象。

Shadow 1500 的核心來自三具 Mercury Racing V8 引擎，總輸出達 1,500 匹馬力，推動船身最高航速達 62 節，約等於 115 km/h，遠超多數遊艇的性能需求。這樣的表現，使它不僅是一艘遊艇，更像是一台漂浮在水上的超跑，符合 Brabus 長久以來「狂暴」的品牌調性。

此艇定位於 Brabus Shadow 45 系列頂端，另一款 Shadow 1200 外型相近，但搭載三具 5.7 升自然進氣 V10 引擎，輸出 1,200 匹馬力，最高航速則為 55 節（約 102 km/h）。無論 1200 或 1500，兩者皆在速度與氣勢上全面壓制傳統豪華艇，凸顯 Brabus 的性能導向設計思維。

除了性能，Shadow 1500 也強調客製化與奢華享受。買家可在三種艙室布局中選擇，睡眠空間可容納 2 至 4 人，兼顧高速娛樂與短程航行的實用性。外觀方面，首發版本採用 Stealth Green 塗裝，並搭配同色調縫紉皮革內裝，展現獨特辨識度，另提供 Black Ops、Stealth Deep Blue 及 Stealth Phantom Grey 等配色選項，滿足不同買家的個性需求。

配備層級同樣驚人，標準配置包含雙電動天窗、碳纖維內裝、濕吧檯（附水槽、冰箱與選配電磁爐）、可收納遮陽設備、雙 16 吋顯示幕、電池監控系統與淡水供應裝置。此外，Brabus 專屬導航系統、JL Audio 音響系統也能進一步升級，確保乘客在速度之外仍能享有完整娛樂體驗。

透過 Shadow 1500，Brabus 將「性能至上」的精神從陸地帶到水上，不僅再次鞏固品牌的豪華形象，也為遊艇市場注入強烈運動基因。隨著坎城遊艇節揭幕，這艘結合狂暴性能與細緻工藝的高速艇，無疑將成為水上最受矚目的焦點之一。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：brabusShadow1500高速豪華遊艇賓士Mercedes-Benz

