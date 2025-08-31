ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣賓士降價了「這款最高砍13萬」！配備再升級搶7人座休旅市場

▲台灣賓士降價了「這款最高砍13萬」！配備再升級搶7人座休旅市場。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士推出新一波25／26新年式車型，其中GLB 180摘星版有著最高13萬的降幅。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張慶輝／綜合報導

Mercedes-Benz台灣賓士近期推出新一波25／26新年式車型，不僅配備全面有感升級，其中GLB豪華7人座休旅更是下修建議售價，降幅在新台幣10萬元至13萬元不等，其他包括GLC 43性能休旅、SL 43敞篷跑車、V-Class豪華MPV等車型也都有不少配備調整，藉此強化各車型的產品競爭力。

Mecerdes-Benz 25／26年式建議售價

GLB 180摘星版：201萬（－13萬
GLB 200摘星版：228萬（－10萬
AMG GLB 35 4MATIC進化版：308萬

AMG GLC 43 4MATIC：401萬
AMG GLC 43 4MATIC Coupe：413萬

AMG SL 43：676萬

Vito Tourer：229萬
V220d AVA：263萬
V250d AVA：287萬
V250d Exclusive：360萬

▲台灣賓士降價了「這款最高砍13萬」！配備再升級搶7人座休旅市場。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲GLB 200不僅也有10萬的降幅，還多了全景式電動玻璃天窗的標準配備。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

這波新年式車型最大亮點莫過於GLB車系，2款「摘星版」車型都出現價格下修配備升級，兩者現在都標配有夜色運動套件、Artico/Microcut黑色皮質帶搭配灰色車縫線與灰色安全帶、類碳纖維飾版等，GLB 180摘星版還新增了19吋AMG五輻雙肋輕合金輪圈與AMG Line跑車化套件，GLB 200摘星版則另外多了全景式電動玻璃天窗與Burmester環場音響系統。

在最高階的AMG GLB 35 4MAITC進化版方面，提供了免費選配AMG夜色運動套件，另有Manufaktur特殊漆層峰灰（Alpine Grey），能以3.8萬選用。

▲台灣賓士降價了「這款最高砍13萬」！配備再升級搶7人座休旅市場。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲AMG GLC 43性能休旅與跑旅都標配開通後3年內免費的進階娛樂套件，能享受多種數位串流功能。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

除了GLB車系配備升級價格下修外，其他新年式車型也有不同程度的配備調整，像是AMG GLC 43 4MATIC性能休旅與跑旅、AMG SL 43敞篷跑車，現在都標配有開通後3年內免費的進階娛樂套件，能提供音樂串流、收音機延伸資訊、網路廣播電台、影音串流、MBUX服務行動數據、App store支援第3方App下載等功能，另外AMG SL 43還升級至MBUX 3.0多媒體娛樂資訊系統，帶來更先進的科技座艙體驗。

▲台灣賓士降價了「這款最高砍13萬」！配備再升級搶7人座休旅市場。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲AMG SL 43敞篷跑車除了一樣有進階娛樂套件，也升級至最新的MBUX 3.0多媒體娛樂資訊系統。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

V-Class車系的配備變動則集中在中高階車型上，V250d Avantgrade現在選用頭等艙座椅套件後，在後座扶手區與前座中央扶手置物盒都會新增手機無線充電座，V250d Exclusive則是將其列為標配，讓乘客能夠簡單為手機充電。

▲台灣賓士降價了「這款最高砍13萬」！配備再升級搶7人座休旅市場。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲V-Class中高階車型在扶手處新增手機無線充電座，乘客使用更便利。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

►350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

►Scania「全新超級卡車」正式登台！動力升級省油8%更安全＆更舒適

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【普發1萬確定啦】立院通過特別條例！預算過後月內發放

推薦閱讀

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

最新文章

台灣賓士降價了這款最高砍13萬2025-08-31

勞斯萊斯電動跑車新頂級客製款亮相2025-08-31

飛雅特推出超怪異雙頭車2025-08-31

BMW宣布已賣出300萬輛電動化新車2025-08-31

「全新MG4休旅」大陸正式開賣2025-08-30

【周焦點】台美汽車零關稅、特斯拉降價2025-08-30

改款「新特斯拉Model Y」性能版開賣2025-08-30

福斯史上最強Golf R鋼砲即將現身2025-08-30

台灣現代新車不斷、客車版Tuscon2025-08-29

「愛快羅密歐」官宣了9月導入台灣2025-08-29

熱門文章

BMW宣布已賣出300萬輛電動化新車2025-08-31

飛雅特推出超怪異雙頭車2025-08-31

台灣現代新車不斷、客車版Tuscon2025-08-29

勞斯萊斯電動跑車新頂級客製款亮相2025-08-31

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活2025-08-28

Honda「日規復古街車」推新色2025-08-29

Nissan「輕型MPV」改款亮相2025-08-26

「Volvo全新休旅」XC70發表2025-08-28

「美規車零關稅」TOYOTA熱門休旅有望登台2025-08-25

「特斯拉新車休旅」預告本周發表2025-08-29

相關新聞

讀者迴響

熱門文章

BMW宣布「已賣出300萬輛電動化新車」！純電動車銷量佔150萬輛↑

BMW宣布「已賣出300萬輛電動化新車」！純電動車銷量佔150萬輛↑

飛雅特推出「超怪異雙頭車」超像AI幻想圖！滿足露營車需求成本更省

飛雅特推出「超怪異雙頭車」超像AI幻想圖！滿足露營車需求成本更省

台灣Hyundai新車不斷！舊換新加碼傳將出「客車版Tucson」解放後座

台灣Hyundai新車不斷！舊換新加碼傳將出「客車版Tucson」解放後座

勞斯萊斯電動跑車「最新頂級客製款」亮相！融入春季意象明年交車

勞斯萊斯電動跑車「最新頂級客製款」亮相！融入春季意象明年交車

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

Honda「日規復古街車」推新色！頭燈照明優化、文青風格更吸睛

Honda「日規復古街車」推新色！頭燈照明優化、文青風格更吸睛

Nissan「輕型MPV」改款亮相！首搭12.3吋螢幕、空間變更大

Nissan「輕型MPV」改款亮相！首搭12.3吋螢幕、空間變更大

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366