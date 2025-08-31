台灣賓士降價了「這款最高砍13萬」！配備再升級搶7人座休旅市場

▲台灣賓士推出新一波25／26新年式車型，其中GLB 180摘星版有著最高13萬的降幅。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張慶輝／綜合報導

Mercedes-Benz台灣賓士近期推出新一波25／26新年式車型，不僅配備全面有感升級，其中GLB豪華7人座休旅更是下修建議售價，降幅在新台幣10萬元至13萬元不等，其他包括GLC 43性能休旅、SL 43敞篷跑車、V-Class豪華MPV等車型也都有不少配備調整，藉此強化各車型的產品競爭力。

Mecerdes-Benz 25／26年式建議售價

GLB 180摘星版：201萬（－13萬）

GLB 200摘星版：228萬（－10萬）

AMG GLB 35 4MATIC進化版：308萬

AMG GLC 43 4MATIC：401萬

AMG GLC 43 4MATIC Coupe：413萬

AMG SL 43：676萬

Vito Tourer：229萬

V220d AVA：263萬

V250d AVA：287萬

V250d Exclusive：360萬

▲GLB 200不僅也有10萬的降幅，還多了全景式電動玻璃天窗的標準配備。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

這波新年式車型最大亮點莫過於GLB車系，2款「摘星版」車型都出現價格下修配備升級，兩者現在都標配有夜色運動套件、Artico/Microcut黑色皮質帶搭配灰色車縫線與灰色安全帶、類碳纖維飾版等，GLB 180摘星版還新增了19吋AMG五輻雙肋輕合金輪圈與AMG Line跑車化套件，GLB 200摘星版則另外多了全景式電動玻璃天窗與Burmester環場音響系統。

在最高階的AMG GLB 35 4MAITC進化版方面，提供了免費選配AMG夜色運動套件，另有Manufaktur特殊漆層峰灰（Alpine Grey），能以3.8萬選用。

▲AMG GLC 43性能休旅與跑旅都標配開通後3年內免費的進階娛樂套件，能享受多種數位串流功能。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

除了GLB車系配備升級價格下修外，其他新年式車型也有不同程度的配備調整，像是AMG GLC 43 4MATIC性能休旅與跑旅、AMG SL 43敞篷跑車，現在都標配有開通後3年內免費的進階娛樂套件，能提供音樂串流、收音機延伸資訊、網路廣播電台、影音串流、MBUX服務行動數據、App store支援第3方App下載等功能，另外AMG SL 43還升級至MBUX 3.0多媒體娛樂資訊系統，帶來更先進的科技座艙體驗。

▲AMG SL 43敞篷跑車除了一樣有進階娛樂套件，也升級至最新的MBUX 3.0多媒體娛樂資訊系統。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

V-Class車系的配備變動則集中在中高階車型上，V250d Avantgrade現在選用頭等艙座椅套件後，在後座扶手區與前座中央扶手置物盒都會新增手機無線充電座，V250d Exclusive則是將其列為標配，讓乘客能夠簡單為手機充電。

▲V-Class中高階車型在扶手處新增手機無線充電座，乘客使用更便利。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）