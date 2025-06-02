ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

FUSO商用車「扛霸升級計畫指定車型最高享23萬購車金」！購車及夏季保養健檢專案開跑

▲FUSO商用車「扛霸升級計畫指定車型最高享23萬購車金」！雙品牌夏季健檢開跑。（圖／FUSO提供）

▲FUSO商用車推出「扛霸升級計畫」優惠活動，以實際行動力挺台灣運輸英雄。（圖／FUSO提供）

記者張慶輝／綜合報導

向來以實際行動力挺台灣運輸英雄的FUSO商用車，在今年盛夏來臨之際推出兩大優惠活動，其中「扛霸升級計畫」不僅有指定車型最高23萬購車金優惠和最高10萬公里免費保養、車系5年20萬公里原廠保固、安心交車專案，月底領牌交車還有最高2萬元中油加油券。另外，因應夏天到來，也推出「這夏揪涼！夏季免費健檢」活動，FUSO車主都能在活動期間內享有3大系統16項免費冷氣健診、指定零件享6折起，另有加碼指定經典車款零件2折優惠，讓長時間在外奔波的運輸英雄，都能清涼度過炎炎夏日。

▲FUSO商用車「扛霸升級計畫指定車型最高享23萬購車金」！雙品牌夏季健檢開跑。（圖／FUSO提供）

▲FUSO在台灣提供多樣化車款選擇，涵蓋各行各業的載運需求。（圖／FUSO提供）

FUSO目前在台灣提供多樣化的車款選擇，涵蓋各行各業不同的尺寸與載運需求，包括能穿街走巷的Canter，其引擎扭力提升至40.8公斤米，搭配DUONIC濕式雙離合六速自手排變速箱，駕駛起來更加輕鬆穿梭在都市巷弄；18噸空車輕量化的Fighter，更是業界日系同級車款實際載重第一噸；至於充滿王者風範的Super Great，則搭載德國賓士引擎動力系統，同時兼具充沛輸出與低油耗表現，而全車系都有各式主被動安全科技，默默守護運輸英雄與用路人的安全。

FUSO在6月推出的「扛霸升級計畫」限定購車優惠內容相當豐富，即日起至月底，首先購買FUSO指定車型最高可享23萬購車金，有感減輕頭家的負擔，在購車後還能享有強化免費保養，5噸小型貨車贈送3萬公里免費保養、6噸至10噸中型貨車贈送5萬公里免費保養、11噸至18噸大型貨車更享有10萬公里免費保養(市值15萬元)，搭配全車系5年20萬公里原廠保固，英雄們在外奔波打拚時，FUSO就是頭家的最強副手。

除了上述購車優惠外，FUSO還提供更多加碼優惠，限定車型可享有「安心交車專案」，交車當下FUSO提供柴油與尿素加滿，讓新車可以立即投入營運，另外在6／30前完成領牌交車，最高還能享有2萬元中油加油券，讓頭家「省上加省」超有感。

▲FUSO商用車「扛霸升級計畫指定車型最高享23萬購車金」！雙品牌夏季健檢開跑。（圖／FUSO提供）

▲除了新購車優惠活動外，FUSO也同步推出「這夏揪涼！夏季免費健檢」活動。（圖／FUSO提供）

在誠意滿滿的購車優惠之外，FUSO也照顧到了新舊所有車主，同步推出「這夏揪涼！夏季免費健檢」活動，即日起至8／15止，FUSO車主於活動期間內進廠保養，就能享有3大系統16項冷氣相關項目免費健檢、以及健檢相關零件更換8折等優惠，涵蓋了空調系統、冷卻系統與充電系統等，另外FUSO Canter車主還獨享「清涼節能優惠」，日本ALTIA DPF清洗優惠5,500元，活動期間還享有其他原廠指定零件6折起、經典車款全車指定零件2折起等，上述優惠在全台24個總經銷裕益汽車服務據點均同步實施，邀全台頭家一起加入扛霸系HERO的行列。各項活動詳情請洽FUSO Taiwan官方網站https://fuso.tw/News/detail/137

關鍵字：FUSODTAT台灣戴姆勒亞洲商車CanterFighterSuperGreat卡車貨車商用車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

推薦閱讀

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

KTM重機沒退出台灣「暴力公爵新年式來了」！2版本開價98.8萬起

KTM重機沒退出台灣「暴力公爵新年式來了」！2版本開價98.8萬起

「你好賓士」智慧座艙即將再次進化！導入Google AI助理更聰明

「你好賓士」智慧座艙即將再次進化！導入Google AI助理更聰明

79000元起！三陽「新時尚復古車Fiddle」上市　新引擎省油＆大馬力

79000元起！三陽「新時尚復古車Fiddle」上市　新引擎省油＆大馬力

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

最新文章

6月購車優惠、健檢活動開跑2025-06-02

台灣「TOYOTA RAV4」入手門檻漲16萬2025-06-02

福特「Focus紐柏林版」進駐展間2025-06-02

FUSO商用車最高享23萬購車金2025-06-02

「愛快羅密歐」確認導入台灣2025-06-02

福特推出Focus紐柏林限定版2025-06-02

Suzuki「5門版Jimny」增產能2025-06-02

台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車2025-06-02

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」2025-06-02

台灣5月新車銷量TOYOTA阿法破600輛2025-06-02

熱門文章

福特推出Focus紐柏林限定版2025-06-02

台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光2025-06-02

台灣「TOYOTA RAV4」入手門檻漲16萬2025-06-02

「中華熱銷J Space」將推全新特仕車2025-06-02

【周焦點】新HONDA HR-V售價曝2025-05-31

台灣5月新車銷量TOYOTA阿法破600輛2025-06-02

台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車2025-06-02

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」2025-06-02

「愛快羅密歐」確認導入台灣2025-06-02

台灣「改款HONDA HR-V」80萬有找2025-06-02

相關新聞

快訊／00929再配0.07元　6／18除息

快訊／00929再配0.07元　6／18除息

台灣42輛M1A2T在美國碼頭裝載上船！　空拍畫面曝光

台灣42輛M1A2T在美國碼頭裝載上船！　空拍畫面曝光

00952首配開獎！6／17除息　2檔ETF確定不予配息

00952首配開獎！6／17除息　2檔ETF確定不予配息

黃仁勳、蘇姿丰1共同點　日網友：為何「人口2千萬的台灣」這麼強

黃仁勳、蘇姿丰1共同點　日網友：為何「人口2千萬的台灣」這麼強

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

讀者迴響

熱門文章

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

台灣「TOYOTA RAV4」汽油入手門檻漲16萬、油電多9萬！車系僅剩4款

台灣「TOYOTA RAV4」汽油入手門檻漲16萬、油電多9萬！車系僅剩4款

65.6萬起！「中華熱銷J Space」將推全新特仕車　不給對手TOYOTA超車

65.6萬起！「中華熱銷J Space」將推全新特仕車　不給對手TOYOTA超車

【周焦點】新HONDA HR-V售價曝　國產多款新車上市　福特新休旅現身

【周焦點】新HONDA HR-V售價曝　國產多款新車上市　福特新休旅現身

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」油耗26.3km/L！全新油電比Yaris更親民

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」油耗26.3km/L！全新油電比Yaris更親民

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366