FUSO商用車「扛霸升級計畫指定車型最高享23萬購車金」！購車及夏季保養健檢專案開跑

▲FUSO商用車推出「扛霸升級計畫」優惠活動，以實際行動力挺台灣運輸英雄。（圖／FUSO提供）

記者張慶輝／綜合報導

向來以實際行動力挺台灣運輸英雄的FUSO商用車，在今年盛夏來臨之際推出兩大優惠活動，其中「扛霸升級計畫」不僅有指定車型最高23萬購車金優惠和最高10萬公里免費保養、車系5年20萬公里原廠保固、安心交車專案，月底領牌交車還有最高2萬元中油加油券。另外，因應夏天到來，也推出「這夏揪涼！夏季免費健檢」活動，FUSO車主都能在活動期間內享有3大系統16項免費冷氣健診、指定零件享6折起，另有加碼指定經典車款零件2折優惠，讓長時間在外奔波的運輸英雄，都能清涼度過炎炎夏日。

▲FUSO在台灣提供多樣化車款選擇，涵蓋各行各業的載運需求。（圖／FUSO提供）

FUSO目前在台灣提供多樣化的車款選擇，涵蓋各行各業不同的尺寸與載運需求，包括能穿街走巷的Canter，其引擎扭力提升至40.8公斤米，搭配DUONIC濕式雙離合六速自手排變速箱，駕駛起來更加輕鬆穿梭在都市巷弄；18噸空車輕量化的Fighter，更是業界日系同級車款實際載重第一噸；至於充滿王者風範的Super Great，則搭載德國賓士引擎動力系統，同時兼具充沛輸出與低油耗表現，而全車系都有各式主被動安全科技，默默守護運輸英雄與用路人的安全。

FUSO在6月推出的「扛霸升級計畫」限定購車優惠內容相當豐富，即日起至月底，首先購買FUSO指定車型最高可享23萬購車金，有感減輕頭家的負擔，在購車後還能享有強化免費保養，5噸小型貨車贈送3萬公里免費保養、6噸至10噸中型貨車贈送5萬公里免費保養、11噸至18噸大型貨車更享有10萬公里免費保養(市值15萬元)，搭配全車系5年20萬公里原廠保固，英雄們在外奔波打拚時，FUSO就是頭家的最強副手。

除了上述購車優惠外，FUSO還提供更多加碼優惠，限定車型可享有「安心交車專案」，交車當下FUSO提供柴油與尿素加滿，讓新車可以立即投入營運，另外在6／30前完成領牌交車，最高還能享有2萬元中油加油券，讓頭家「省上加省」超有感。

▲除了新購車優惠活動外，FUSO也同步推出「這夏揪涼！夏季免費健檢」活動。（圖／FUSO提供）

在誠意滿滿的購車優惠之外，FUSO也照顧到了新舊所有車主，同步推出「這夏揪涼！夏季免費健檢」活動，即日起至8／15止，FUSO車主於活動期間內進廠保養，就能享有3大系統16項冷氣相關項目免費健檢、以及健檢相關零件更換8折等優惠，涵蓋了空調系統、冷卻系統與充電系統等，另外FUSO Canter車主還獨享「清涼節能優惠」，日本ALTIA DPF清洗優惠5,500元，活動期間還享有其他原廠指定零件6折起、經典車款全車指定零件2折起等，上述優惠在全台24個總經銷裕益汽車服務據點均同步實施，邀全台頭家一起加入扛霸系HERO的行列。各項活動詳情請洽FUSO Taiwan官方網站https://fuso.tw/News/detail/137。