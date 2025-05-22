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小米15週年「全新YU7電動休旅發表」續航835公里！SU7賣破25萬輛

▲喜迎小米成立15週年！全新YU7發表登場。（圖／翻攝自小米）

▲喜迎小米成立15週年！全新YU7發表登場。（圖／翻攝自小米）

記者徐煜展／綜合報導

小米於2025年5月22日晚間8點正式發表首款電動休旅車小米YU7，這款新車不僅是小米進軍電動車市場的第2款作品，更是品牌15週年之夜的重要里程碑。YU7定位為中大型電動休旅，直接對標特斯拉Model Y，展現小米在覬覦電動車市場的企圖心

YU7休旅預計今年7月上市，拚今年交車。創辦人雷軍更在現場帶來好消息，SU7自上市以來，已經賣破25萬輛。

▲喜迎小米成立15週年！全新YU7發表登場。（圖／翻攝自小米）

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▲房車SU7致敬保時捷Taycan，而YU7休旅像極法拉利Purosangue。

小米YU7的車身尺碼為4,999x1,996x1,608mm，軸距達到3,000mm，提供寬敞的車內空間，適合家庭與長途旅行需求。外觀設計延續SU7的家族風格，融合科技感與實用性，展現出現代電動休旅的設計語言。風阻係數達到0.245cd。

事實上，SU7因先前被爆出抄襲保時捷Taycan，而全新YU7休旅也被認為設計靈感來自法拉利Purosangue，讓YU7都帶來不少討論話題。今日發表會並未公告YU7接單售價，預計會在7月上市前公布。

▲喜迎小米成立15週年！全新YU7發表登場。（圖／翻攝自小米）

▲尺碼優於特斯拉Model Y，車室空間不俗。

車色選擇上也有新鮮感，相較SU7，全新YU7休旅寶石綠、鈦金屬銀等新車色。

▲喜迎小米成立15週年！全新YU7發表登場。（圖／翻攝自小米）

▲喜迎小米成立15週年！全新YU7發表登場。（圖／翻攝自小米）

▲喜迎小米成立15週年！全新YU7發表登場。（圖／翻攝自小米）

▲喜迎小米成立15週年！全新YU7發表登場。（圖／翻攝自小米）

▲車室設計比SU7更前衛。

整合小米自家HyperOS車機系統，支援與小米手機、、智慧手錶、家電裝置連動功能。座艙則配置全液晶儀表與AR-HUD抬頭顯示，操作直覺且資訊豐富，而全新YU7則與SU7房車有不少區別。

全新YU7中控採用環抱式設計，在擋風玻璃下方配備有首發的小米全景液晶螢幕（Xiaomi HyperVision）橫貫左右A柱，採用全景曲面投影技術，1.1m 超寬全景顯示，可實現一套更符合直覺的視覺互動系統。此外，小米YU7車內取消儀錶板設計，同時方向盤造型也改為橢圓形，其多功能按鍵升級為滾輪操作。

▲喜迎小米成立15週年！全新YU7發表登場。（圖／翻攝自小米）

▲喜迎小米成立15週年！全新YU7發表登場。（圖／翻攝自小米）

▲喜迎小米成立15週年！全新YU7發表登場。（圖／翻攝自小米）

▲後廂空間達到1,970L。

空間表現更是YU7優勢，人體接觸處採100%軟皮包覆，Nappa 真皮座椅支援一鍵躺倒，後座角度達135°豪華電動座椅，能隨意調整，行李廂並具備1,970L超大收納空間。

▲喜迎小米成立15週年！全新YU7發表登場。（圖／翻攝自小米）

▲喜迎小米成立15週年！全新YU7發表登場。（圖／翻攝自小米）

▲喜迎小米成立15週年！全新YU7發表登場。（圖／翻攝自小米）

▲全車系採800V高壓平台。最大續航力835公里。

小米YU7車重超過2.4噸，電池容量96.3kWh，新車動力具備3種規格，最大續航力來到835公里，四驅版為770公里，提供單馬達後驅、雙馬達四驅，單馬達後驅搭載磷酸鐵鋰電池，具有320匹馬力；雙馬達搭載高性能三元鋰電池，可輸出690匹馬力。

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