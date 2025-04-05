Nissan、雷諾公布新戰略！調整交叉持股、明年推Twingo雙生電動車

▲雷諾、Nissan宣布新戰略項目，同時也降低交叉持股比例，以便更靈活調整，圖為雷諾Twingo E-Tech Concept概念車。（圖／翻攝自Renault）



記者林鼎智／綜合報導

雷諾（Renault）與Nissan宣布新戰略項目，雷諾集團收購Nissan持有51%股份的RNAIPL雷諾日產汽車印度私人公司，將讓Nissan維持印度市場地位、並擴大市占率，屆時RNAIPL將繼續生產Nissan車款，包括新的Nissan Magnite，並成為後續擴大銷售的重要車款。

Nissan方面，則會交由雷諾來開發、生產由Nissan設計的Twingo衍生車型，同時雙方也針對交叉持股占比進行調整，從原本的15%調降到10%，以讓雙方有更靈活的調度。

▲Nissan也將透過Magnite進軍印度市場，成為擴大當地銷量的重要車型。（圖／翻攝自Nissan）



▲另外，Nissan還會在明年推出雷諾Twingo的雙生車，該車為A-Segment級距，為小型電動掀背。



至於在未來佈局上，據「2027 International Game Plan」策略，雷諾集團將加速在印度市場的發展，其中清奈工廠將達到年產量40萬台，目前擁有CMF-A、CMF-A+平台，計劃在明年推出CMF-B平台，並於明年推出4款新車。

另外，雷諾也會透過歐洲首間智慧電動車製造商Ampere，於明年開始為Nissan開發、生產A-Segment的Twingo衍伸車款，該車由Nissan主導設計，雙方合作將可降低開發成本、加快上市時程。