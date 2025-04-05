ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

川普關稅衝擊台灣車市「和泰反而逆勢成長」！雙品牌市佔逼近4成

龍頭車廠和泰車依舊獨領風騷，旗下兩大品牌Toyota與Lexus合計市占率達38.4%。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

川普關稅風暴讓台灣車市也受傷，根據剛出爐的台灣3月車市銷售成績，總銷量3.7萬多台，較去年同期衰退近1成。第一季總銷量也跌超過1成，股市大跌與經濟不確定因素衝擊，車業人士預期4月銷量可能會更差，但龍頭車廠和泰車依舊獨領風騷，旗下兩大品牌Toyota與Lexus合計市占率達38.4%，表現不錯的還有電動車龍頭特斯拉，再度進入前十。

「最近股市不好，川普關稅政策反反覆覆，讓經濟前景不確定因素增加，確實影響到車市買氣。」上月舉辦記者會時，一位進口代理商總經理就搖著頭說。

從3月剛出爐的台灣車市報告觀察，總銷37,281台，比起去年同期下滑9.8%，累計今年前三個月，銷量99,860台，年減11.2%，看得出國內車市第一季的銷售疲軟。

但龍頭和泰車依舊獨領風騷，旗下兩大品牌Toyota與Lexus於3月份合計銷售14,315台，年增15.5%，市占達38.4%，雙雙創下歷史同期新高記錄。暢銷車種包括休旅神車COROLLA CROSS及進口車休旅霸主RAV4，持續穩居全車種銷售前兩名。

輕商車部分，競爭相當激烈，中華車的J Space二度擊敗和泰的Toyota TownAce，但兩強差距已經縮小至50台以內，下個月鹿死誰手，仍需觀察。

豪華進口車方面，Lexus持續穩居冠軍，德國賓士雖然靠著GLC大量交車，但仍不敵對手，屈居豪華進口車二哥。異軍突起的還有電動車龍頭特斯拉，3月交車數突破1,300台，再度擠進前十名。

對於接下來的車市買氣，多數車商都相對保守，一位車商坦言，如果川普對等關稅確定實施，勢必衝擊台灣經濟與股市，是否會進一步讓台灣車市更加冷，大家都要相對保守以對。


更多鏡週刊報導
【鏡觀車市】車市有點冷和泰車仍居冠　中華車J Space小贏Town Ace
【鏡觀車市】和泰車奪車市23連霸　豪華車德國賓士惜敗LEXUS
【鏡觀車市】豪華車三強競爭激烈　11月車市BMW擠下賓士

關鍵字：和泰TOYOTALexus新車汽車銷量川普關稅

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

台中貨車搶快闖紅燈！　女騎士慘遭撞噴飛亡

推薦閱讀

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

公認最強白牌性能機車！光陽RTS R 165開創新世代　陳傑憲也超愛它

公認最強白牌性能機車！光陽RTS R 165開創新世代　陳傑憲也超愛它

鴻海電動車「即將正式出海」！劉揚偉：2個月內與日本客戶簽約

鴻海電動車「即將正式出海」！劉揚偉：2個月內與日本客戶簽約

368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器

368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

最新文章

韓豪華車廠挑戰大型雙門GT跑車2025-04-05

Honda電動休旅車0 SUV首現身街頭2025-04-05

川普關稅衝擊台灣車市和泰逆勢成長2025-04-05

機車加油挑92或95車行老闆曝正解2025-04-05

Nissan、雷諾宣布新戰略計畫2025-04-05

【周焦點】國產、進口多款新車上市2025-04-05

Hyundai「第2代氫氣休旅車」登場2025-04-05

Mazda「全新休旅CX-6e」對手鎖定特斯拉2025-04-04

「新MG7、MG5」最低折合新台幣30萬2025-04-04

「Nissan 7人座MPV」大改款即將登場2025-04-04

熱門文章

機車加油挑92或95車行老闆曝正解2025-04-05

川普關稅衝擊台灣車市和泰逆勢成長2025-04-05

【周焦點】國產、進口多款新車上市2025-04-05

Honda電動休旅車0 SUV首現身街頭2025-04-05

韓豪華車廠挑戰大型雙門GT跑車2025-04-05

「Nissan 7人座MPV」大改款即將登場2025-04-04

TOYOTA子品牌開發新越野休旅2025-04-03

現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市2025-04-02

台灣「MG HS休旅」升級配備不加價2025-04-02

HONDA人「ZR-V進軍東南亞」台灣今年見2025-03-31

相關新聞

川普關稅大刀血洗美股！昔批股市下跌=無能今自打臉

川普關稅大刀血洗美股！昔批股市下跌=無能今自打臉

中國怒批美國「霸道」祭反制措施！川普回嗆：打擊不在同個層級

中國怒批美國「霸道」祭反制措施！川普回嗆：打擊不在同個層級

川普關稅大刀砍到馬斯克！身價「蒸發3.6兆」超痛

川普關稅大刀砍到馬斯克！身價「蒸發3.6兆」超痛

快訊／關稅戰開打「還在問潤餅」！蕭美琴道歉了　曝政府2招應對

快訊／關稅戰開打「還在問潤餅」！蕭美琴道歉了　曝政府2招應對

賴清德政府「5大對美談判籌碼」曝光！　含美國最關心洗產地議題

賴清德政府「5大對美談判籌碼」曝光！　含美國最關心洗產地議題

讀者迴響

熱門文章

機車加油「該挑92或95」？車行老闆曝正解：不論車價高低選這就好

機車加油「該挑92或95」？車行老闆曝正解：不論車價高低選這就好

川普關稅衝擊台灣車市「和泰反而逆勢成長」！雙品牌市佔逼近4成

川普關稅衝擊台灣車市「和泰反而逆勢成長」！雙品牌市佔逼近4成

【周焦點】進口旅行車入手降20萬　國產3款中型休旅　現代7人座新動力

【周焦點】進口旅行車入手降20萬　國產3款中型休旅　現代7人座新動力

Honda「最新電動休旅車0 SUV」首度現身街頭！偽裝原型車更接近量產

Honda「最新電動休旅車0 SUV」首度現身街頭！偽裝原型車更接近量產

韓系豪華車廠「挑戰大型雙門GT跑車市場」！Genesis雙概念車亮相

韓系豪華車廠「挑戰大型雙門GT跑車市場」！Genesis雙概念車亮相

「Nissan 7人座MPV」大改款即將登場！現行款8月停售　新車10月接棒

「Nissan 7人座MPV」大改款即將登場！現行款8月停售　新車10月接棒

TOYOTA子品牌「經典越野休旅」將復活！對手鎖定Jimny、明年亮相

TOYOTA子品牌「經典越野休旅」將復活！對手鎖定Jimny、明年亮相

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366