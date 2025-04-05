川普關稅衝擊台灣車市「和泰反而逆勢成長」！雙品牌市佔逼近4成

圖文／鏡週刊

川普關稅風暴讓台灣車市也受傷，根據剛出爐的台灣3月車市銷售成績，總銷量3.7萬多台，較去年同期衰退近1成。第一季總銷量也跌超過1成，股市大跌與經濟不確定因素衝擊，車業人士預期4月銷量可能會更差，但龍頭車廠和泰車依舊獨領風騷，旗下兩大品牌Toyota與Lexus合計市占率達38.4%，表現不錯的還有電動車龍頭特斯拉，再度進入前十。

「最近股市不好，川普關稅政策反反覆覆，讓經濟前景不確定因素增加，確實影響到車市買氣。」上月舉辦記者會時，一位進口代理商總經理就搖著頭說。

從3月剛出爐的台灣車市報告觀察，總銷37,281台，比起去年同期下滑9.8%，累計今年前三個月，銷量99,860台，年減11.2%，看得出國內車市第一季的銷售疲軟。

但龍頭和泰車依舊獨領風騷，旗下兩大品牌Toyota與Lexus於3月份合計銷售14,315台，年增15.5%，市占達38.4%，雙雙創下歷史同期新高記錄。暢銷車種包括休旅神車COROLLA CROSS及進口車休旅霸主RAV4，持續穩居全車種銷售前兩名。

輕商車部分，競爭相當激烈，中華車的J Space二度擊敗和泰的Toyota TownAce，但兩強差距已經縮小至50台以內，下個月鹿死誰手，仍需觀察。

豪華進口車方面，Lexus持續穩居冠軍，德國賓士雖然靠著GLC大量交車，但仍不敵對手，屈居豪華進口車二哥。異軍突起的還有電動車龍頭特斯拉，3月交車數突破1,300台，再度擠進前十名。

對於接下來的車市買氣，多數車商都相對保守，一位車商坦言，如果川普對等關稅確定實施，勢必衝擊台灣經濟與股市，是否會進一步讓台灣車市更加冷，大家都要相對保守以對。



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