Volvo高層人事異動！前執行長回鍋、Rowan創銷量新高仍走人

▲雖然去年創下銷售、利潤新高，但Volvo董事會仍撤換執行長Jim Rowan（如圖），在任期滿3年下卸任。（圖／翻攝自Volvo）



記者林鼎智／綜合報導

Volvo高層人事異動！雖然Volvo去年創下全球銷售、利潤新高，但董事會仍撤換執行長Jim Rowan，並由在Rowan之前擔任過執行長的Hakan Samuelsson接替，任期2年。

Jim Rowan上任3年，並且在去年創下Volvo銷售、利潤新高，也讓外界對董事會撤換Rowan的決定感到訝異。不過Volvo也延後了2030年轉型為電動車品牌的目標，因為其在美國的電動車市場銷售不佳、反而是PHEV插電式油電車型銷量成長近70%。

▲Volvo前執行長Hakan Samuelsson重新回鍋執掌 。（圖／翻攝自Volvo）



至於新上任的Hakan Samuelsson，在Rowan之前就曾任Volvo執行長（2012-2022年），並且還擔任過Polestar董事長（2024年卸任）、MAN Truck&ＢBus總裁。

Volvo對此次調動表示，高層人事異動與Volvo、甚至是汽車產業關鍵時刻相同，希望藉由擁有深厚產業經驗、對Volvo集團有深入了解、且能在充滿挑戰的環境中具有執行力的領導層，帶領品牌走向。