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TOYOTA子品牌「經典越野休旅」將復活！對手鎖定Jimny、明年亮相

▲1997 Daihatsu Fourtrak。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲大發傳出有意復活經典越野休旅Rugger（海外車名為Fourtrak），並作為5門Jimny的直接對手。（圖／翻攝自Daihatsu，圖為1997 Fourtrak）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA集團旗下品牌Daihatsu（大發）傳出將推出新車！日媒指出大發正在開發一款新越野休旅，目標對手就是Suzuki Jimny，並且新車很可能就是1997年停產的Rugger（海外車名為Fourtrak），有望重新復活、並且最快在明年發表。

大發Rugger於1984年上市，直到1997年停產，Rugger以梯形大樑底盤為主，採單一2.8升 4缸柴油引擎、5速手排變速箱。如今在睽違29年後，有望重新回歸市場。

▲1997 Daihatsu Fourtrak。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲大發Rugger於1984年上市，直到1997年停產時皆採單一2.8升 4缸柴油引擎、5速手排變速箱。

據了解，重新復活的Rugger將捨棄梯形大樑底盤，改採DNGA平台，並提供5門車身、前驅及4驅選擇。設計上則以2019年東京車展亮相的WakuWaku概念車為主，並有方正外型、粗獷視覺。

至於動力方面則會採日本K-car輕型車規範，以660c.c.直列3缸自然進氣（53匹）、3缸渦輪（64）為主，並皆搭配CVT變速箱，預計售價將會落在220萬日圓左右，折合新台幣約48.7萬。

▲Suzuki Jimny Nomade。（圖／翻攝自Suzuki）

▲重新復活的Rugger將捨棄梯形大樑底盤，改採DNGA平台，並提供5門車型，首要直接對手就是Suzuki Jimny。（圖／翻攝自Suzuki）

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