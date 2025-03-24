HONDA「喜美雙生車Integra」大陸改款開賣！1.5渦輪、2.0升油電雙動力

▲大陸廣汽本田推出改款新HONDA Integra。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

這可不是北美Acura Integra性能車，由廣汽本田主導的HONDA Integra當地稱為型格，與第11代civic喜美共享平台、資源，近期在大陸市場推出小改款，提供4門房車、5門掀背，售價折合新台幣58萬！

▲外觀主要針對車頭整容，視覺變得更兇悍。

雖說與第11代civic喜美為雙生血緣車，不過廣汽本田在Integra外型下了不少功夫，尤其在最新小改款推出有感的小針美容，水箱護罩加入黑色飾板妝點，車頭變得更動感、更有侵略氣息，其帥度顏值直逼Acura Integra性能車。

▲新車提供房車、掀背車，還能選6速手排。

在原有的4門房車、5門掀背陣容下，改款新Integra增加絹藍新車色，能再額外搭配黃色飾條等，提高視覺層次與變化度。特別強調駕駛樂趣，新Integra除了有CVT自排，還另有6速手排可選，大陸開價12.99～17.09萬人民幣，折合新台幣58～77萬。

▲內裝升級HONDA CONNECT 4.0系統，其他配置與11代喜美相同。

內裝變化不大，藉由小改款導入HONDA CONNECT 4.0車機系統，帶來更先進的AI輔助互動功能，而招牌的HONDA Sensing也變得更細膩、更聰明。

動力與11代喜美相同，提供1.5升渦輪能繳出182匹馬力，而2.0升e:HEV油電則有約202匹馬力綜效輸出，擁有出色的22.7km/L平均油耗。