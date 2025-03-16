AI賽車手「甘迺迪太空中心飆時速318KM」！急加減速＆連續變線難不倒

圖文／鏡週刊

說到賽車，我們總會想到戴著帥氣頭盔、充滿熱血的人類車手，但如果哪天，賽車場上衝過終點線的竟是一台自己開車的AI，那會是什麼畫面？日前，Maserati旗下MC20在美國佛羅里達甘迺迪太空中心舉辦的印地自動駕駛挑戰賽（IAC）中，靠AI駕駛系統狂飆到時速318公里，刷新全球最快自動駕駛紀錄。沒錯，這不是科幻電影，而是實實在在的現實，AI賽車手的時代似乎已悄悄拉開序幕。

史上最嚴苛測試環境

等等，別急著拿出火把抗議，AI進軍賽車界其實沒你想的這麼糟。這次挑戰賽地點選在大名鼎鼎的甘迺迪太空中心「太空發射與著陸設施（Space Florida Launch and Landing Facility，簡稱LLF）」，曾是NASA太空梭返航的專用跑道，寬廣筆直的4.5公里賽道簡直像為高速測試而生。米蘭理工大學開發的AI演算法在這裡經受了史上最嚴苛的考驗，不僅承受了時速300多公里的高速壓力，還精準掌控每一次加速與制動，這種穩定的表現絕對不只是單純的運氣，而是AI技術日趨成熟的鐵證。這次測試還特別安排了極端條件，包括突然加速、急速煞車以及連續變線，以確保AI在真實道路情境下的穩定性與反應能力。

AI的超能力與致命弱點

不過，AI賽車就像是電影中的「超級英雄」，雖然很厲害，但還是得有個弱點讓人放心。目前AI駕駛技術雖然在特定條件下能發揮超凡的精準度，但面對突發狀況和主觀判斷時，它們仍然比不上人類車手的敏銳直覺和即時反應。畢竟，真正的賽道上充滿了未知變數，從對手的心理戰術到突如其來的賽道狀況變化，都考驗著駕駛者的臨場應變能力，而這點，目前AI顯然還不夠老練。此外，人類在駕駛過程中的情感投入與冒險精神，這種無法量化的要素，也讓賽車比賽充滿了獨特魅力。

從賽道到日常：AI帶來的未來願景

那麼AI到底有什麼好處？試想一下，當這些極端測試下訓練出來的技術，開始出現在你我的愛車上，未來的駕駛世界將變得更加美好。透過AI駕駛系統，我們在高速公路上將享有更穩定且安全的長途旅行體驗，堵車時自動跟車、閃避危險障礙物、甚至避免人為疏忽造成的意外都不再是難事。此外，對於都市交通來說，AI技術更能精準地調節車流量，有效減少交通擁堵，提高整體交通效率。從賽車場到日常交通，AI賽車技術能為我們帶來的不僅是速度，更多的是安全和舒適。

AI與人類的未來聯盟

展望未來，AI技術的逐步普及將不僅限於提升駕駛安全，甚至可能徹底改變我們對交通的認知。隨著自動駕駛技術更加完善，未來甚至可能出現完全無人駕駛的計程車、物流貨車以及大眾運輸工具，徹底降低人為因素造成的交通事故機率。或許短期內，AI車手還無法完全取代人類，但作為「人類車手最強輔助」的定位絕對指日可待。想像一下，未來人類與AI並肩作戰，共同挑戰賽道極限，這不僅是汽車技術的進步，更是人類與科技攜手前行的新篇章。AI賽車手？也許不是夢，只是稍微早了一點而已，但它的腳步已經近到我們無法忽視。



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