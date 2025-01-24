TOYOTA在日召回「43萬輛↑Alphard＆威爾法」！發電機故障恐熄火

▲TOYOTA在日本對Alphard發起召回。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者張慶輝／綜合報導

日本車廠TOYOTA豐田近期在日本向國土交通省發出召回通報，主要是旗下MPV車款Alphard與其兄弟車Vellfire發電機存在耐用性問題，最嚴重可能導致車輛熄火無法運行，另外還有引擎蓋前端飾板存在結構問題，可能會意外脫落，受影響的車款為2014年12月至2023年4月期間生產，數量多達434,520輛，車主可從1月23日起至全國服務廠進行檢修。

▲發電機的單向皮帶輪離合結構存在缺陷，嚴重時可能導致引擎熄火。（圖／翻攝自日本國土交通省）

根據國土交通省公布的通報指出，受影響車輛的發電機單向皮帶輪存在耐久性問題，如果車輛長時間反覆在特定轉速行駛時，該皮帶輪的單向離合機構可能會磨損或斷裂，若在發出異音或充電警告燈亮起後仍繼續行駛，可能會導致電瓶電力耗盡最終使引擎熄火，目前此問題已經收到124件通報，所幸並未造成事故，TOYOTA將會為受影響車輛檢查皮帶輪，並更換上改正後的零件。

▲Alphard的兄弟車Vellfire也同樣在召回名單中。（圖／翻攝自TOYOTA）

除了上述發電機問題外，還有部分車輛的引擎蓋前端飾板存在結構問題，可能會因為溫度變化發生開裂，最終導致其脫落影響行車安全，此問題目前共收到11件通報，同樣未造成事故，TOYOTA會為受影響車輛在飾板後方加上補強板，或是更新成已經帶有補強板的改正零件。作為不少企業主愛用的坐駕，Alphard在台灣也有很高的能見度，目前總代理尚未發布相關召回消息。