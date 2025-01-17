KTM發表白牌＆黃牌滑胎車「125／390 SMC R」！輕量化單缸更好玩

圖文／7Car 小七車觀點

KTM 日前正式推出 2025 年式 125 SMC R 和 390 SMC R，進一步擴展其 Supermoto 產品陣容。這兩款新車型主打輕量化單缸引擎，結合靈活操控與高性能特性。全新設計的車架結構、強化的懸吊系統及專屬電子科技，使這些車型兼具賽道激情與日常實用性，展現品牌的 "Ready To Race" 精神。

KTM 125 SMC R 與 390 SMC R 採用流線型的車身設計，搭配緊湊的 9 公升金屬油箱與防摔護蓋，提供優異的人體工學和耐用性。新一代的鋼管車架來自 KTM DUKE 車系，針對 Supermoto 需求進行調校，包含重新設計的龍頭角度與腳踏位置。懸吊系統則搭載 WP APEX 43 mm 前叉與後避震器，提供 230 mm 的行程，其中 390 SMC R 可進行精細的壓縮與回彈調整，進一步提升操控精準度。

兩款車型均搭載全新的 LC4c 單缸四行程引擎，專為輕量化設計，並符合最新的 Euro 5+ 排放標準。引擎經過重新優化的汽缸頭與噴油系統，提升燃燒效率與動力表現，同時降低排放。改良後的變速箱設計進一步縮短換檔行程，搭配 Power Assisted Slipper Clutch 系統，讓駕駛者能更輕鬆地駕馭車輛。

390 SMC R 配備多種騎行模式，包括 Street 與 Sport，並搭載記憶功能，讓騎士關閉車輛後保留前次設定。所有車型均配備雙通道 ABS，並可選擇 Supermoto 模式，提供更自由的煞車控制。此外，全新 4.2 吋 TFT 液晶儀表板支援 KTM Connect 應用程式，提供導航、音樂播放與來電管理功能，結合專屬配件 KTM PowerParts，進一步滿足個性化需求。