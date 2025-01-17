ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

KTM發表白牌＆黃牌滑胎車「125／390 SMC R」！輕量化單缸更好玩

圖文／7Car 小七車觀點

KTM 日前正式推出 2025 年式 125 SMC R 和 390 SMC R，進一步擴展其 Supermoto 產品陣容。這兩款新車型主打輕量化單缸引擎，結合靈活操控與高性能特性。全新設計的車架結構、強化的懸吊系統及專屬電子科技，使這些車型兼具賽道激情與日常實用性，展現品牌的 "Ready To Race" 精神。

隸屬於 Supermoto 系列　KTM 發表全新 125 SMC R 與 390 SMC R

KTM 125 SMC R 與 390 SMC R 採用流線型的車身設計，搭配緊湊的 9 公升金屬油箱與防摔護蓋，提供優異的人體工學和耐用性。新一代的鋼管車架來自 KTM DUKE 車系，針對 Supermoto 需求進行調校，包含重新設計的龍頭角度與腳踏位置。懸吊系統則搭載 WP APEX 43 mm 前叉與後避震器，提供 230 mm 的行程，其中 390 SMC R 可進行精細的壓縮與回彈調整，進一步提升操控精準度。

隸屬於 Supermoto 系列　KTM 發表全新 125 SMC R 與 390 SMC R

隸屬於 Supermoto 系列　KTM 發表全新 125 SMC R 與 390 SMC R

兩款車型均搭載全新的 LC4c 單缸四行程引擎，專為輕量化設計，並符合最新的 Euro 5+ 排放標準。引擎經過重新優化的汽缸頭與噴油系統，提升燃燒效率與動力表現，同時降低排放。改良後的變速箱設計進一步縮短換檔行程，搭配 Power Assisted Slipper Clutch 系統，讓駕駛者能更輕鬆地駕馭車輛。

隸屬於 Supermoto 系列　KTM 發表全新 125 SMC R 與 390 SMC R

390 SMC R 配備多種騎行模式，包括 Street 與 Sport，並搭載記憶功能，讓騎士關閉車輛後保留前次設定。所有車型均配備雙通道 ABS，並可選擇 Supermoto 模式，提供更自由的煞車控制。此外，全新 4.2 吋 TFT 液晶儀表板支援 KTM Connect 應用程式，提供導航、音樂播放與來電管理功能，結合專屬配件 KTM PowerParts，進一步滿足個性化需求。

隸屬於 Supermoto 系列　KTM 發表全新 125 SMC R 與 390 SMC R

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KTM125390SMCR滑胎車Supermoto機車重機檔車白牌黃牌

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

推薦閱讀

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義

7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義

最新文章

KTM發表全新白＆黃牌滑胎車2025-01-17

福斯集團2024全球銷量上看903萬台2025-01-16

TOYOTA「2024歐洲賣最差的車」2025-01-16

藍寶堅尼全新油電小牛登台2025-01-16

「TOYOTA全新入門休旅」正式登場2025-01-16

福斯2024全球賣480萬輛衰退1.4%2025-01-16

Lexus RC F跑車最終版台灣開賣2025-01-16

Aston Martin新Vanquish登台上市2025-01-16

台灣「特斯拉Model 3、Model Y」軟體瑕疵2025-01-16

福斯「旗艦電動房車」創續航紀錄2025-01-16

熱門文章

「TOYOTA全新入門休旅」正式登場2025-01-16

台灣「國產三菱全新休旅」應80萬有找2025-01-15

藍寶堅尼全新油電小牛登台2025-01-16

「TOYOTA新跑旅」改裝更像法拉利2025-01-15

福斯集團2024全球銷量上看903萬台2025-01-16

KTM發表全新白＆黃牌滑胎車2025-01-17

Skoda Kodiaq奪7人座休旅冠軍2025-01-16

Mazda將推「全新電動旅行車」2025-01-16

賓士「旗艦電動房車」銷量受挫2025-01-15

Lexus RC F跑車最終版台灣開賣2025-01-16

相關新聞

車停黃網線上害騎士犁田　他「肚子痛先跑了」下場曝光

車停黃網線上害騎士犁田　他「肚子痛先跑了」下場曝光

機車「鬼切左轉」騎士被撞倒地　高速翻滾險被輾畫面曝光

機車「鬼切左轉」騎士被撞倒地　高速翻滾險被輾畫面曝光

桃園男騎機車「突然狂冒煙」　警急衝派出所拿滅火器撲滅

桃園男騎機車「突然狂冒煙」　警急衝派出所拿滅火器撲滅

屏東男報案「機車不見了」內埔警陪他沿路找　終於尋獲

屏東男報案「機車不見了」內埔警陪他沿路找　終於尋獲

囂張野馬北宜盲彎逆超！閃對向大車竟撞無辜騎士　超扯畫面曝

囂張野馬北宜盲彎逆超！閃對向大車竟撞無辜騎士　超扯畫面曝

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新入門休旅」空間不輸RAV4！台灣有望國產百萬內電車

「TOYOTA全新入門休旅」空間不輸RAV4！台灣有望國產百萬內電車

台灣「國產三菱全新休旅」應80萬有找！越南開賣折合新台幣78萬

台灣「國產三菱全新休旅」應80萬有找！越南開賣折合新台幣78萬

預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛」登台　超狂萬轉引擎上身

預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛」登台　超狂萬轉引擎上身

「TOYOTA新跑旅」改裝更像法拉利！顏值超帥套件只賣折合新台幣13萬

「TOYOTA新跑旅」改裝更像法拉利！顏值超帥套件只賣折合新台幣13萬

福斯集團2024全球銷量「上看903萬台」！今年計畫再推30款新車

福斯集團2024全球銷量「上看903萬台」！今年計畫再推30款新車

KTM發表白牌＆黃牌滑胎車「125／390 SMC R」！輕量化單缸更好玩

KTM發表白牌＆黃牌滑胎車「125／390 SMC R」！輕量化單缸更好玩

Skoda Kodiaq奪台灣7人座進口休旅冠軍　2.0升車型預告第2季交車

Skoda Kodiaq奪台灣7人座進口休旅冠軍　2.0升車型預告第2季交車

Mazda將推「全新電動旅行車」！成停產Mazda 6市場接班人

Mazda將推「全新電動旅行車」！成停產Mazda 6市場接班人

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366