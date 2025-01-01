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都會車天花板讓首購族最傾心！SUZUKI ALL NEW SWIFT 外觀內裝性能全面靈活升級

▲Swift（圖／記者徐煜展攝）

▲進口日系小車ALL NEW SWIFT有型又好養，讓素人一開就愛上。（圖／記者徐煜展攝）

高物價、萬物皆漲年代還有購車小確幸！對於台灣首購族來說，買車除了追求時尚外觀、齊全內裝安全配備、靈活的車室空間外，養車、省油、省荷包也額外重要，台灣剛上市的全新第4代ALL NEW SWIFT完美詮釋以上特點，吸引眾多首購族，小資族群超夯話題車款，讓素人上班族一開就愛上！

▲SWIFT（圖／記者徐煜展攝）

▲Swift（圖／記者徐煜展攝）

▲個性鮮明，動感小將滿足外貌協會胃口。

喜迎經典SWIFT 20週年，台灣原廠導入令人期待的第4代ALL NEW SWIFT，有型動感，猶如高顏值的運動小將視覺系鋼砲，全新第4代ALL NEW SWIFT延續家族一貫年輕風韻，車頭採用搶眼蜂巢式水箱護罩揉合LED頭燈，車身線條簡潔俐落，立體感的保桿線條勾勒出十足的力量感。燻黑C型尾燈讓帶出豐富的視覺層次變化。

▲Swift（圖／記者徐煜展攝）

▲凹凸有致立體感的保桿揉合鮮豔的配色，在光影變化顯得閃閃動人，呈現出令人傾心日系美學。

全新改款All New Swift在台灣提供多變、鮮豔配色滿足各種年輕族群，在光影折射下，呈現出奪目的糖果色彩效果，並還能搭配流行雙色車頂設計營造出高辨識度的懸浮式效果，開在路上回頭率肯定不少。

▲Swift（圖／記者徐煜展攝）

▲Swift（圖／記者徐煜展攝）

▲Swift（圖／記者徐煜展攝）

▲素人上班族與ALL NEW SWIFT默契十足，一次就通關路邊停車大魔王。

全新一代ALL NEW SWIFT保持靈活、輕巧尺碼特質，僅有3.8米車長，處在台灣擁擠都會道路上游刃有餘，不僅帶來靈活的操控，更讓新手減少上路開車恐懼感，增加駕駛信心。尤其在台北市區寸土寸金、刁鑽的路邊停車格，ALL NEW SWIFT輕輕鬆鬆表演路邊停車一次到位！是新手、女性駕駛的福音停車好夥伴。

▲Swift（圖／記者徐煜展攝）

▲Swift（圖／記者徐煜展攝）

▲Swift（圖／記者徐煜展攝）

▲配備給好給滿，白色飾板貴氣又時尚。

麻雀雖小、五臟俱全是ALL NEW SWIFT最佳寫照，配備給好、給滿誠意十足，全新加大的9吋多媒體螢幕，系統操作回饋靈敏，並支援無線Apple CarPlay 和 Android Auto連結，音樂娛樂、Google導航等一應俱全，圖資、字幕簡單明瞭，加上清晰的倒車環景攝影，新手、老手都能馬上駕輕就熟。

▲Swift（圖／記者徐煜展攝）

▲Swift（圖／記者徐煜展攝）

▲小車擁有靈活大空間，足以勝任家庭用車旅遊。

相較同價位的國產車常有的陽春塑料感，進口的ALL NEW SWIFT設計顯得精緻又時尚，尤其3D紋理飾板，給人細膩、高質感的視覺觸覺體驗。小車能擁有讓人稱讚的靈活空間變化，前後排乘坐空間對成年人來說完全足夠，後排座椅還能6/4分離傾倒，家庭郊遊、踏青等難不倒ALL NEW SWIFT多變的空間機能。

▲Suzuki,Swift（圖／記者徐煜展攝）

▲輔助系統操作直覺好上手，系統速度、距離掌控令人安心，ALL NEW SWIFT是安全守護神，也是好夥伴。

安全性當然毫不妥協，ALL NEW SWIFT具備完整的主被動安全防護系統，搭載採用SUZUKI Safety Support駕駛輔助系統，整合全速域ACC、AEB緊急剎車輔助、盲點偵測、RCTA後方來車警示、車道維持等，屬於台灣消費者重視的L2輔助駕駛，不僅是行車安全的守護神，直覺好上手的輔助駕駛跟車等系統，更是駕駛分憂解勞的好幫手。此外，All New SWIFT車體結構維持SUZUKI新世代的平台HEARTECT高強度鋼材打造，就算不慎發生意外，車體都能有效吸收撞擊力道，在車輛安全滴水不漏！

▲Swift（圖／記者徐煜展攝）

▲Suzuki,Swift（圖／記者徐煜展攝）

▲ALL NEW SWIFT搭配油電系統，不僅省油，年度稅金還不用1萬元！

ALL NEW SWIFT搭載採省油、省稅金的1.2升自然進氣引擎，相較上一代1.2升排氣量不變，不過引擎從原本的4缸換成更具輕量化的3缸設定，並結合12V油電系統。繳出82匹馬力、11公斤米扭力，平均油耗從過去22.3km/L進步到24.5km/L亮眼表現。

尤其1.2升排氣量拉近首購族、小資族距離，一年稅金9千元有找，更別說3缸引擎搭配油電帶來高水準的省油表現，在高油價、萬物齊漲的年代，ALL NEW SWIFT展現和藹親民的一面。

▲Swift（圖／記者徐煜展攝）

▲Swift（圖／記者徐煜展攝）

▲Swift（圖／記者徐煜展攝）

▲ALL NEW SWIFT給人滿意的行路質感，就算面對山路也能給予駕駛滿滿的信心。

ALL NEW SWIFT仍具有輕量化車身和短軸距特色，賦予它優異靈活性。讓素人上班族在試駕過程中大開眼界，加上4.6m迴轉半徑，輕鬆在狹窄巷弄間穿梭自如、迴轉都不是問題。方向盤的轉向手感輕盈且精準，適合新手、女性駕駛，且柔韌的避震阻尼，不僅能過濾路面上過多的碎震但彎道支撐性更是讓人讚嘆，切豆腐的俐落流暢，提高駕駛信心同時，透過標配的換檔撥片，在山路、過彎給人十足的操控樂趣。

第4代ALL NEW SWIFT以省油、低稅費負擔，小巧靈活的車身與豐富內裝配備，完美體現台灣首購的需求。不僅讓人人好上手，更是一個兼具實用與樂趣的生活夥伴。ALL NEW SWIFT絕對值得列入新年換新車名單。

TAIWAN SUZUKI歡迎喜愛ALL NEW SWIFT的車迷朋友，請立即至全台SUZUKI各大經銷據點，探索ALL NEW SWIFT城市經典新風範的駕馭樂趣！本月領牌送SUZUKI原廠無線充電裝置，立即預約試乘：https://www.taiwansuzuki.com.tw/cars/2

關鍵字：SUZUKI掀背車鋼砲大改款Swift

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