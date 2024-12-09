第2代「Nissan Kicks」將推新油電！1.2升動力對決TOYOTA神車休旅

▲新一代Nissan Kicks預計明年於日本推出e-Power油電。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

日前第2代大改款Nissan Kicks於北美首發，僅有提供單1的2.0升自然進氣動力，顯然不合日本與歐洲市場胃口，不過近來日本已有消息流出，新一代Nissan Kicks將於明年日本發表，將會帶來關鍵的1.2升e-Power油電，鎖定對手當然就是日本的TOYOTA Yaris Cross！

▲日規Nissan Kicks將採用1.2升引擎搭配電動馬達。

新一代Nissan Kicks預計明年春季於日本發表，與北美的動力規格不同，日本Kicks將推出符合當地消費習慣的e-Power油電，該動力以1.2升自然進氣搭配電動馬達，是Nissan Note等小型車常見的動力配置，能為Kicks帶來更好的省油節能表現，還不排除會有4驅車型。

▲新一代Kicks造型更霸氣，車室空間有感進步。

事實上，今年3月北美首發的新一代Nissan Kicks可是徹底改頭換面，車身尺碼略微放大來到4,366mm x 1,801mm x 1,626mm，軸距擁有2,664mm，北美日前剛公布正式售價，售價23,220～27,570美金，折合新台幣約75～89萬。

▲台灣原廠規劃未來還有2款e-Power油電車陸續導入。

在台灣市場規劃上，目前台灣Nissan尚未公布大改款Kicks導入時程，不過有透露接下來分別會有2款e-Power油電車與全新電動車導入規劃，其中X-Trail、舊款的Kicks都已在台灣推出e-Power油電，未來仍有很大機會看到第2代Kicks e-Power登台。