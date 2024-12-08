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Google街景車高雄被追撞「第一人稱視角上傳了」！全球網友都看得到

圖文／7Car 小七車觀點

現在路上許多車輛都會選擇安裝行車紀錄器，若不慎發生事故，必要時還能提供證據保障自身的權益。然而今年 9 月在高雄市大寮區鳳林二路發生一起車禍，一輛休旅車撞上正在值勤的 Google 街景車，讓後者再往前推撞前方的大貨車，釀成 3 車事故以及相關人員受傷，而當時車禍的畫面不僅被在地記者和目擊證人捕捉，在經過幾個月後，甚至已經上傳至 Google 街景供全世界查看，成為另類的「車禍證據」。

▲Google 街景車 (圖為同款車示意圖)。

這起車禍事故發生於今年 9 月 5 日下午 1 時 27 分，現場為 66 歲阮姓男子駕駛自小客車，沿著鳳林二路往北直行，疑似開車分心直接追撞前方停等紅燈的街景車，後者再推撞砂石車，使得街景車被前後夾擊，造成車頭和車尾嚴重毀損，後續甚至還有被網友捕捉到服務廠待修的畫面。

▲Google 街景可以看到當時街景車事故的第一人稱視角。

但值得一提的是，這起事故的畫面已經可以在 Google 街景服務上看到，可以推測當時車禍並未讓街景車的鏡頭設備受損，因此能夠照常更新街景畫面。街景畫面能以第一人稱視角，以街景車為中心點，透過 360 度檢視功能還原當時車禍畫面，雖然事故車已經打上馬賽克，但依然可以看到街景車後方的地上有漏油或漏水的痕跡，前方則緊貼著大貨車尾部，同時現場在旁還有拿手機指揮的男子，真實呈現當時車禍狀況。

過去時常可以看到網友分享在 Google 街景找到意想不到的事情，然而這起意外竟然是由收錄畫面的 Google 街景車所遇，想必會成為車迷之間一個趣味的話題 。

▲Google 街景可以看到當時街景車事故的第一人稱視角。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Google街景車Maps地圖第一人稱畫面上傳

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