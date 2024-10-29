「三菱2款全新休旅」明年見！油電、電動車成主力鎖定TOYOTA神車

▲三菱預告明年歐洲推出2款全新休旅！（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

積極開始布局電氣化市場的三菱，日前才剛在歐洲推出小改款Outlander，僅提供PHEV插電式油電，隨即原廠又宣告明年重點計劃，將在歐洲首波上市2款全新休旅，分別以油電、全電動車專攻新能源市場！尺碼鎖定TOYOTA Corolla Cross、RAV4等級距而來。

▲三菱小改款Outlander於歐洲僅有PHEV油電，積極布局新能源市場。

三菱開始急起直追新能源戰場布局，為了應對歐洲嚴苛的排放政策，歐規小改款Outlander僅提供升級過的2.4升PHEV插電式油電，而原廠也向歐洲市場允諾，接下來還有2款新能源汽車準備上場！

▲三菱預告2款休旅，其中會是主流的CUV級距，將來自雷諾Scenic E-Tech。

原廠並未公告2款全新休旅細節，但可預期其中1款用來進軍市場激烈的跨界CUV市場，尺碼會與TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V等競品接近，並從三菱、日產、雷諾等結盟策略來看，該車應會來自雷諾的Scenic E-Tech電動跨界休旅，讓三菱以雙生車貼牌方式販售，加速三菱更容易的進軍電動車戰場。

另外1款則尺碼應在CUV之上，不排除與HONDA CR-V、TOYOTA RAV4相近的中型休旅級距，該車與電動的CUV不同，將採用油電動力，與Outlander、Eclipse Cross形成更緊密的休旅戰線。