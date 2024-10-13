ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

汽機車改排氣管「未認證明年1／1起開罰」！桃園市今年已2021輛驗過

▲▼環境部與交通部宣布，明年元旦起改裝排氣管要認證與登記。（圖／記者許敏溶攝）

▲汽機車改裝排氣管未經認證合格，明年元旦起將開罰。（圖／資料照）

文／中央社

明年元旦起，未取得監理機關認證排氣管登記改裝車輛經稽查發現可開罰，桃園市環保局今天呼籲儘速完成認證，截至9月底已檢驗車輛2218輛次，其中有2021輛檢驗合格完成認證。

桃園市政府環保局表示，根據環境部發布112年各類型噪音陳情案件統計，以車輛噪音占32%為大宗，環境部與交通部分別於112年12月29日訂定「機動車輛替換用消音系統認證管理規範」及113年1月18日修訂「道路交通安全規則」，盼藉由中央源頭控管修法與地方嚴格執法相結合，達成源頭控管和末端稽查之效。

環保局指出，113年1月1日至12月31日為新制緩衝期，桃園市首場認證檢驗已於3月5日實施，並提供車主2次免費預約檢測機會，截至9月底已辦理69場次，檢驗達2218輛次，其中已有2021輛檢驗合格完成認證作業。 環保局說，114年1月1日後未完成線上登錄或檢測未通過者，車主須自費委託環境部許可的噪音實驗室進行噪音檢測，且通過後還須至公路監理機關辦理車輛檢驗變更登記，機車檢驗費新台幣200元，提醒改裝排氣管的車主儘速申請排氣管認證。

環保局表示，民眾可至「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」登錄，系統將通知車主與檢驗縣市環保局，進行審核與安排檢測時間且不收取費用，檢測合格後，環境部會陸續上傳完成噪音及排氣檢驗的相關檢驗資料至公路監理機關，民眾無需再到公路監理機關現場辦理變更。

環保局提醒民眾，114年1月1日起，未取得監理機關認證排氣管登記改裝車輛，遭警、監、環保機關聯合稽查發現經查證屬實，將依道路交通管理處罰條例處900元至1800元罰鍰，若噪音檢測不合格者，依噪音管制法可再處罰1800至3600元，呼籲車主善用緩衝期儘速完成申請排氣管認證。

關鍵字：機車改裝排氣管重機檢驗認證

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

最新文章

汽機車改排氣管未認證明年起開罰2024-10-13

蘋果正式放棄自動駕駛車大夢？2024-10-13

花94萬買二手小米SU7賣家突喊加價2024-10-13

雷諾「新復古風電動車」再一發2024-10-13

17：30搭UBER「隔1.5小時還在內湖」　傻眼原因曝2024-10-13

雷諾性能子品牌推新跨界電動概念車2024-10-12

美速霸陸Crosstrek追加2.5升引擎2024-10-12

「福斯ID.4、ID.5」電動休旅試駕2024-10-12

【周焦點】TOYOTA降12萬　納智捷推7人座2024-10-12

改款新三菱Outlander日本開賣2024-10-12

熱門文章

【周焦點】TOYOTA降12萬　納智捷推7人座2024-10-12

機車行買新車「狂折快2萬」　內行點頭2024-10-13

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產2024-10-11

美速霸陸Crosstrek追加2.5升引擎2024-10-12

雷諾性能子品牌推新跨界電動概念車2024-10-12

納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」2024-10-08

中華車Veryca大改款現身噪音測試2024-10-10

花94萬買二手小米SU7賣家突喊加價2024-10-13

「三菱全新入門休旅」台灣現身測試2024-10-09

旅行車控必看2024最值得入手這5部2024-10-05

相關新聞

高雄男騎機車外出失聯　東港警手機定位找到人

高雄男騎機車外出失聯　東港警手機定位找到人

車禍慘摔「鯊魚夾插進腦」！陸正妹重傷變植物人

車禍慘摔「鯊魚夾插進腦」！陸正妹重傷變植物人

苗栗回收業者搞烏龍！拖錯機車帶回拆解報廢　騎士傻眼將求償

苗栗回收業者搞烏龍！拖錯機車帶回拆解報廢　騎士傻眼將求償

新北騎士自摔「衝對向被撞飛」重摔民宅樓梯　送醫搶救不治

新北騎士自摔「衝對向被撞飛」重摔民宅樓梯　送醫搶救不治

機車雙載自撞2死！逢甲建築系新生是家中獨子　母接噩耗哭到癱軟

機車雙載自撞2死！逢甲建築系新生是家中獨子　母接噩耗哭到癱軟

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】TOYOTA新車降12萬　納智捷將推全新7人座　三菱國產休旅現身

【周焦點】TOYOTA新車降12萬　納智捷將推全新7人座　三菱國產休旅現身

機車行買新車「狂折快2萬」驚呆！內行點頭曝：不靠賣車賺

機車行買新車「狂折快2萬」驚呆！內行點頭曝：不靠賣車賺

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產！下一代Corolla、RAV4將採用

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產！下一代Corolla、RAV4將採用

速霸陸Crosstrek休旅「美規新年式追加2.5升引擎」！售價也全面調漲

速霸陸Crosstrek休旅「美規新年式追加2.5升引擎」！售價也全面調漲

雷諾性能子品牌「推全新跨界電動概念車」！預告2025年正式量產

雷諾性能子品牌「推全新跨界電動概念車」！預告2025年正式量產

鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

中華汽車「小發財Veryca大改款」現身噪音測試！保時捷Taycan也來了

中華汽車「小發財Veryca大改款」現身噪音測試！保時捷Taycan也來了

花94萬買二手小米SU7電動車「賣家突喊加價」！他拒絕慘遭遠端鎖車

花94萬買二手小米SU7電動車「賣家突喊加價」！他拒絕慘遭遠端鎖車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366