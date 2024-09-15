保時捷凱燕休旅「專屬空力套件來了」！滿滿碳纖維提升競技氣息

圖文／7Car 小七車觀點

德國知名性能車改裝廠 TechArt 近日針對第三代小改款 Porsche Cayenne 推出專屬空力套件組，目前尚未公布建議售價，預計稍晚才會公布。

▲TechArt 推出第三代小改款 Porsche Cayenne 專屬空力套件組。

這次 TechArt 針對 Porsche Cayenne 空力套件組僅針對現行代號 E3 小改款車型所推出，官方稱作為 Aero Kit I，較明顯的變化為前下擾流翼、比標準版寬的輪拱、以及更符合車身線條的側裙，車尾還加上碳纖維擾流，保桿部分則加入碳纖維空氣分流器搭配專屬雙邊四出尾管，可產出更宏厚的引擎聲浪，另外引擎蓋亦選用裸露的碳纖維紋路強化整體的競技氣息。

目前該套件可對應所有 Cayenne (E3) 所有車型，其中最頂級的 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 搭載 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎，搭配具備 176 PS（130 kW） 輸出功率的電動馬達，可提供高達 739 PS （544 kW）總功率輸出，最大扭力為 950 Nm。0 至 100 km/h加速只需 3.7 秒，最高時速則可達 295 km/h。另外若是再搭配 GT Package 套件，0 至 100 km/h 加速則是縮短至 3.6 秒，最高時速則可提升達 305 km/h。

Cayenne 作為 Porsche 品牌最成功的車款之一，即便是輛主打生活機能性的運動休旅車，但卻將品牌自豪的性能以及操控性融入其中，自 2002 正式量產至今已在國際間享有無數車主支持。

至於 TechArt 成立至今已超過 30 年，以生產 Porsche 車系的相關改裝套件而聞名全球，亦累積不少知名作品。國內市場方面由總代理三一國際負責導入，提供層峰級消費族群與原廠 Porsche 車款不同的視覺感官以及操駕樂趣。