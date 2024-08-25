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Gogoro旗艦車款Pulse道路試駕！「全新叛逆大作」不是只有帥跟快

▲Gogoro旗艦車款Pulse道路試駕！「全新叛逆大作」不是只有帥跟快。（圖／記者張慶輝攝）

▲Gogoro全新旗艦車款Pulse在開發之初就以「性能」為主要訴求，與主打大眾和實用性的車款比起是相當「叛逆」。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

Gogoro睿能在今（2024）年初首度展演全新旗艦車款Pulse後，憑藉其亮眼的全新外型、吸睛的超大全彩觸控儀表板、以及重新改寫白牌電車天花板的強大動力規格，旋即引起車迷的熱烈討論，之後又在輕航機飛行場舉辦了「火力展示大會」，證明自身實力不是侷限在紙上數據而已，不過這款看似叛逆的全新大作除了帥跟快以外，在日常使用上又會有什麼表現？

▲Gogoro旗艦車款Pulse道路試駕！「全新叛逆大作」不是只有帥跟快。（圖／記者張慶輝攝）

▲3月在飛行場已經見識到Pulse的猛爆加速，那在日常通勤的情境下，Pulse又能帶來什麼驚喜？

在實際於道路體驗之前，正好Gogoro舉辦了一場Pulse設計座談會，由產品長彭明義、首席設計師Walter、還有負責Pulse專案的主任設計師Hanson，藉由與媒體面對面闡述設計理念和Q&A問答的方式，進一步瞭解Pulse的開發故事。

▲Gogoro旗艦車款Pulse道路試駕！「全新叛逆大作」不是只有帥跟快。（圖／記者張慶輝攝）

▲Gogoro特別舉辦座談會，由Pulse的3大推手產品長彭明義（左）、首席設計師Walter（右）與主任設計師Hanson（中）闡述設計理念。

開場時Hanson就直言，Pulse在開發時確實有借鑑Tesla特斯拉的電動皮卡Cybertruck，不過整體還是以Gogoro的「幾何概念」為基礎，而且為了將「性能」擺在最前面，許多地方都沒有作出妥協與讓步，像是較為適合單人騎乘的坐墊長度與高翹車尾線條，都說明了這是一部玩樂至上的車型，同時還有個小細節不說不知道，那就是Pulse是所有Gogoro車款中標誌最小的車型，這也是把簡約美學發揮到極致的做法。

▲Gogoro旗艦車款Pulse道路試駕！「全新叛逆大作」不是只有帥跟快。（圖／記者張慶輝攝）

▲Gogoro旗艦車款Pulse道路試駕！「全新叛逆大作」不是只有帥跟快。（圖／記者張慶輝攝）

▲Gogoro旗艦車款Pulse道路試駕！「全新叛逆大作」不是只有帥跟快。（圖／記者張慶輝攝）

▲Pulse在開發之初確實有借鑑Tesla Cybertruck，不過整體還是以幾何概念為基礎，並且貫徹了簡潔的設計理念。

幾天與Pulse的相處當中，筆者深刻感受到這部車是紮紮實實的「目光吸收機」，除了本身有別於一般機車的特殊造型外，更多目光都落在了大得不合理的10.25吋數位儀表上；儀表本身能顯示的資訊豐富到誇張，不過騎乘時最好用的還是導航與路況顯示（後者需連接Wi-Fi），儘管使用過程中難免出現飄移、連線不順暢等狀況，但整體來說還是瑕不掩瑜，而且Gogoro也正持續優化當中。

▲Gogoro旗艦車款Pulse道路試駕！「全新叛逆大作」不是只有帥跟快。（圖／記者張慶輝攝）

▲Gogoro旗艦車款Pulse道路試駕！「全新叛逆大作」不是只有帥跟快。（圖／記者張慶輝攝）

▲10.25吋數位儀表能顯示豐富資訊，Turn by Turn導航加上即時路況資訊在騎乘時也相當實用。

至於為何不用汽車常見的Android Auto／Apple CarPlay？彭明義解釋到，主要還是考量到認證與成本，目前僅有Here圖資能滿足需求，當然有了大尺寸觸控螢幕作為全新平台後，Gogoro也會持續挖掘更多可能性；儘管現在市場上也有不少第3方的機車用車機，不過車廠在設計時更多還是要考慮到安全性與整合度，至少Pulse現階段已經讓騎士不必再將手機掛在把手上，僅需在出發前設定好目的地，就能依靠儀表指示前行。

▲Gogoro Pulse試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲一般道路上推薦將騎乘模式切到Touring，既能享受飽滿推力，也不用擔心電門太過敏感造成壓力。（圖／記者林鼎智攝）

先前在飛行場搶先體驗Pulse時，大多都著墨在其高達9.0kW的強大動力輸出，不過實際騎在道路上時，筆者還是偏好把騎乘模式切至Touring，除了能兼顧飽滿推力與電池續航外，主要還是Track模式的低速反應實在太過敏感，每次轉下電門都會有不小的壓力，至於儀式感滿滿的彈射起步功能，老實說還真沒有勇氣在停等紅綠燈時啟用，畢竟整部車就已經夠吸睛了，再多來些什麼恐怕就會被PO網肉搜了，當然這些功能也不是很建議在公眾道路上使用。

▲Gogoro旗艦車款Pulse道路試駕！「全新叛逆大作」不是只有帥跟快。（圖／記者張慶輝攝）

▲數位矩陣式頭燈在夜間時照明效果非常優異，主動彎道輔助燈也能有效消除死角，而且燈效與造型也能吸收不少目光。

值得一提的是，Pulse上全新搭載的數位矩陣式頭燈在夜間騎乘時，確實能為視野帶來有感的幫助，只要車輛有傾角產生時，對應方向的主動彎道輔助燈就會亮起，有效減少視覺死角，而在直線行駛時，其高達80度的照明角度與兩倍投燈亮度，也能讓前途一片光明，當然搭配上各種燈效後，又能為騎士招來更多注目禮。

▲Gogoro Pulse試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲全新Pulse不僅讓人回想起Gogoro 1系列問世時的美好時光，也比那時變得更強、更帥且更智慧。（圖／記者林鼎智攝）

Gogoro推出了許多面向大眾與實用的作品後，這些年常會讓人想起Gogoro 1系列初登場的美好時光，先不管日常好不好用、價格貴不貴，反正只要帥跟快就夠了；而這次Pulse的問世，確實再度帶來了2015年的那股怦然心動，而且這次變得更強、更帥、還更智慧，對於訴求個性化的騎士來說，只要跨上Pulse，就能成為整條街上最靓的仔。

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