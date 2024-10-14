員旅表現最優員工是它！VOLVO XC40 Recharge狂飆680公里、全台電網超給力

▲街訪突即隊員旅從北玩到南，開著VOLVO XC40 Recharge電動車隨時充電，輕鬆環島！（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

為了慶祝街訪突即隊5週年，阿肥和罐頭被安排開著超酷的VOLVO XC40 Recharge電動車，來一趟三天兩夜的冒險員工旅遊。一開始他們超期待，電動車的高效能讓他們超驚艷，但旅途中卻遇到不少「驚喜」。在山路上，他們擔心沒電，不過還好VOLVO在全台有超強的充電網，即使在偏遠山區也有充電樁；途中，罐頭下載了VOLVO CARS APP，隨時掌握充電樁和景點資訊，連在荒山野嶺也完全不怕沒電。雖然連續兩晚車宿讓兩人超傻眼，但XC40 Recharge車內空間寬敞又有豐富的Google車載娛樂系統，讓他們好玩好睡隔天又能元氣滿滿地繼續上路。

員旅最後一天，阿肥和罐頭開著VOLVO XC40 Recharge一路往南，沒想到最後一站竟然是要到屏東的全家便利商店？！兩人大吃一驚但還是認命出發，透過車上內建的Google高畫質地圖提供詳細即時的道路資訊，跟著往前開就對了！罐頭表示既然要去屏東「一定要吃豬腳吧！」不過他先擔心從阿里山上往平路開一路上沒有看到充電樁，要是沒電就慘了，不過駕駛阿肥老神在在，因為XC40 Recharge有One Pedal Drive單踏板駕駛模式，開車下山會自動回充(平地道路也能開啟使用)，讓阿肥笑說「穩的啦」！

早上從山上發車時電量約90%，進入屏東後電量剩58％，系統預估抵達目的地全家便利商店車城風車店電量還會剩38%左右，讓人一目了然不必時時刻刻擔憂電量問題，不過在抵達目的地之前，兩人還是找到了一個位於加油站的U-POWER充電椿，雖然車子不用充電，可是人必須吃美食犒賞一下自己才是真員旅，兩人立刻殺到一旁的熊家萬巒豬腳，爆點一桌菜色，好吃到狂讚清盤。

屏東日頭赤焰焰，吃飽喝足再上路前，罐頭再度貼心使用VOLVO CARS APP遠端開啟車內空調，讓車廂不再變烤箱，上車就有冷氣吹，透過APP不只控制空調還能解鎖，一氣呵成超方便，讓阿肥笑說「罐頭掌握APP的一天，你天天都是我大哥」。總算從台北出發、歷經，阿肥和罐頭兩人到了全家車城風車店，這裡是VOLVO電網中全台最南端的EVALUE充電站，就位在要去恆春、墾丁的必經之路上，充電樁設立在此，而且等待XC40 Recharge快充，0到80%只要28分鐘，讓人能夠在超商買個飲料、點心稍作休息，行程非常完美。

都到了屏東當然要去看看海，開著XC40 Recharge奔馳在海岸邊，只有一個字感想那就是「帥」！絕美海景讓阿肥跟罐頭兩人身心舒暢，回想這三天兩夜的員旅一路上路況和天氣惡劣、製作人逼車宿等，但阿肥大讚XC40 Recharge電動車開起來真的是十分方便，每開一段路就會遇到充電樁、充電超快速，VOLVO遍布全台的超強電網就像在玩支援前線的遊戲，「背後總有強而有力的夥伴在支援我」；罐頭也狂誇One Pedal Drive單踏板駕駛模式，不只一般道路可以使用「下山打開它，就不斷地有電力回充，在山中上上下下真的沒有什麼耗能」。

XC40 Recharge的Google車載娛樂系統也是阿肥跟罐頭這次員旅之夜的最強旅伴，不僅可以聽Spotify，還可以看YouTube影片，兩人就靠著街訪突即隊的影片歡樂度過漫漫長夜；這趟旅程開了三天車還沒有住飯店，罐頭笑說除了他們兩人之外，「最優秀最辛苦最賣力最聰明最無敵最偉大的優良員工就是VOLVO」，累積總里程高達680公里，有了VOLVO XC40 Recharge，突即隊員旅順利圓滿大成功！

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