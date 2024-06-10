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台灣「大改款TOYOTA Camry」要來了！現行款近完售　雙動力最快Q3見

▲toyota Camry

▲現行款TOYOTA Camry出清近完售，業務端展開教育訓練為大改款作準備。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣TOYOTA Camry又有新消息！近日經銷端表示現行款Camry快銷售一空，同時業務端也正在進行新一代Camry教育訓練，這也就表示，台灣新一代TOYOTA Camry將比預期早於第4季登場！

▲toyota Camry

▲台灣預計提供2種動力，共有4款車型規劃。

日前台灣大改款TOYOTA Camry已曝光車型規劃，將提供2.0升自然近氣、2.5升油電2種動力，共有4款車型，經銷端甚至表示，新一代TOYOTA Camry將在6月發表，當時似乎為了不影響現行款出清，台灣和泰一度發文公告經銷業務端表示，6月並不會上市新一代TOYOTA Camry。

雖然台灣和泰駁斥6月發表上市時間，不過從近來經銷端動作已能發現一些端倪，現行款TOYOTA Camry近完售，加上業務端開始進行新一代教育訓練，推測TOYOTA Camry最快應會落在第3季左右登場。

▲改款新TOYOTA Camry全球首發！帶來超高顏值與新科技座艙。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

▲改款新TOYOTA Camry全球首發！帶來超高顏值與新科技座艙。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

▲汽油、油電高階車型配有改款重點的12.3吋螢幕與數位儀錶。

新一代Camry入門採用2.0升自然進氣，搭配CVT變速箱，提供173匹馬力，提供豪華、尊爵2種等級，豪華採7吋儀錶、8吋螢幕、17吋鋁圈，全車系都支援無線Apple Carplay手機連結。

汽油版尊爵配有改款重點的12.3吋新螢幕與數位儀錶、電動調整通風座椅、18吋鋁圈、盲點偵測等。全車系搭載TSS安全防護、8具安全氣囊。

2.5升油電換搭最新省油的5代THS油電系統，提供225匹綜效馬力，有尊爵、旗艦車型，相比汽油款，油電旗艦款具備更舒適、實用配備，配有360度環景、HUD抬頭顯示、3區恆溫空調等。至於油電入門配備與汽油豪華款差不多，車內採用7吋儀錶、8吋螢幕，外觀配17吋鋁圈。

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