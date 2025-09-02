台灣賣過的「TOYOTA油電小車」改款更帥！油耗33.6km/L折合新台幣50萬

▲日本TOYOTA推出小改款AQUA！外型大刀整容超帥。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣曾賣過的TOYOTA Prius C，在日本稱為AQUA，如今在日本當地迎來有感的小改款更新，外觀大翻修，直接換上學長Prius同款的家族車頭設計，看起來就像縮小版 Prius，不再是之前那種可愛小淘氣，而是改走帥氣型男風，質感整個拉滿！

▲外型主要針對車頭進行整容，搭載1.5升油電系統。

日本TOYOTA AQUA車頭變化幅度最大，採用來自第5代Prius搶眼的車頭造型，全車系都標配 Bi-Beam LED 頭燈＋LED方向燈，散發出炯炯有神的氣勢。搭載1.5升油電，最高油耗33.6km/L，提供前驅、四驅等配置，開價2,486,000日圓，折合新台幣約50萬。

車尾部分幾乎不變，不過尾門飾條改成黑色鋼琴烤漆，看起來更沉穩。部分車型還能選配全新 16 吋雙色鋁圈，展現更明顯的跑格味。

▲內裝升級大螢幕，且搭載TSS 3.0安全防護。

內裝部分，高階車型因應改款升級10.5吋螢幕，全車系都升級電子手煞車功能，且更有感的搭載集團主打的TSS 3.0安全防護系統，強化AEB防預警碰撞偵測等，讓這輛原本入門小車，帶來不陽春的改款誠意。

AQUA原本就是日本最受歡迎的油電小車，這次改款升級換上Prius造型 ，外觀帥氣、內裝更科技、配備也跟上潮流。對於想要省油、又不想犧牲質感的小家庭或上班族來說，AQUA等於是最親民的「迷你Prius」。